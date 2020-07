Conviene comprare un titolo azionario sottovalutato che rischia di ritoccare i minimi storici?

Più che una domanda sembra un ossimoro. In un mondo normale, infatti, un titolo sottovalutato non dovrebbe essere diretto verso i minimi storici, ma dovrebbe puntare al rialzo.

Consideriamo il caso Danieli. Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le attuali quotazioni. In questo caso Danieli risulta essere sottovalutato del 27%. Anche altri indicatori quali il PE, il PEG e il PB esprimono una buona sottovalutazione del titolo.

Sembrerebbe, quindi, una scelta semplice quella di investire su un titolo come Danieli. Le cose si complicano nel momento in cui si vanno a studiare i grafici.

Conviene comprare un titolo azionario sottovalutato che rischia di ritoccare i minimi storici? Il parere dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Danieli (DAN) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 11,24€ in rialzo del 2% rispetto alla seduta precedente.

Quello di Danieli è uno dei pochi casi un cui non ha molto senso trattare separatamente i tre diversi time frame. Qualunque sia quello considerato, infatti, la proiezione in corso è sempre ribassista e non si vedono segnali di ripresa.

L’unico filo di speranza che tiene ancora in vita i rialzisti è quanto accaduto sul time frame mensile. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 9,258€ e poi sono rimbalzate. Tuttavia adesso il titolo si trova in una sorta di limbo. Il raggiungimento e rottura 13,204€ farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso. Da notare che un primo tentativo di rottura è già fallito. Qualora, invece, dovesse cedere area 9,258€ le quotazioni verrebbero proiettate in area 1,083€. Si andrebbero, quindi, a segnare nuovi minimi storici, ma soprattutto il titolo subirebbe un tracollo del 90% circa.

Prestare, quindi, molta attenzione rispetto a quanto accadrà nei prossimi mesi.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

