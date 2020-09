L’euforia che ha trascinato al rialzo il settore delle telecomunicazioni a seguito degli sviluppi sulla rete unica, ha coinvolto anche Retelit. La domanda che si staranno ponendo gli investitori interessati al titolo sarà “Conviene ancora comprare un titolo azionario dopo una settimana tutta al rialzo accompagnata da volumi triplicati?”.

Secondo le raccomandazioni degli analisti Retelit è un titolo azionario da comprare subito, anche se il potenziale rialzista è limitato al 10%.

Se, invece, si approccia la valutazione del titolo dal punto di vista dei fondamentali le cose vano decisamente peggio. Qualunque sia il parametro utilizzato (PE, PEG, PB), infatti, Retelit risulta essere sopravvalutata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Qual è la risposta dell’analisi grafica e previsionale alla domanda “Conviene ancora comprare un titolo azionario dopo una settimana tutta al rialzo accompagnata da volumi triplicati?”

Retelit (MIL:LIT) ha chiuso la seduta del 4 settembre a 2,18 euro in ribasso dell’1,80% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve la situazione del titolo è abbastanza compromessa. Come si vede dal grafico, infatti, dopo l’esplosione rialzista che ha portato a un rialzo del 25% in cinque sedute, abbiamo assistito a un ripiegamento dai massimi che è coinciso con il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,2641 euro. Questo ribasso potrebbe continuare fino in area 2,0561 euro senza che venga intaccata la struttura rialzista in corso. Questo livello, quindi, potrebbe rappresentare un ottimo livello di ingresso al rialzo.

Ovviamente la rottura di area 2,0561 euro in chiusura di giornata rappresenterebbe un forte segnale d’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza in corso è rialzista e la rottura della forte resistenza in area 2,1244 euro con volumi crescenti rappresenta un ottimo biglietto da visita per una continuazione del rialzo fino in area 2,6656 euro (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a quota 2,1244 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma il fallimento della rottura della resistenza in area 2,2433 euro (II obiettivo di prezzo) in chiusura mensile potrebbe favorire quanto meno un ritracciamento fino in area 2,0129 euro. La rottura di questo livello in chiusura mensile potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Ovviamente una chiusura mensile superiore a 2,2433 euro farebbe accelerare le quotazioni verso il III obiettivo di prezzo in area 2,8503 euro.