Conviene acquistare azioni Safilo in questo momento? Se si guardasse semplicemente alla sua valutazione la risposta sarebbe senza dubbio sì. Confrontando il suo fair value con le attuali quotazioni, infatti, notiamo una sottovalutazione di circa il 53%. Se, poi, si guarda alle raccomandazioni degli analisti la sottovalutazione è ancora in essere, ma scende al 35%. In questo caso, però, c’è un altro aspetto che va osservato. Il consenso medio degli analisti è Hold. Per cui nonostante la sottovalutazione la prudenza rimane.

D’altra parte guardando ai fondamentali del titolo i punti di debolezza sono numerosi

a) come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le più basse prospettive di crescita;

b) la bassa redditività indebolisce l’azienda;

c) le stime di vendita per i prossimi anni fiscali variano da un analista all’altro. Questo evidenzia chiaramente una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda;

d) i bilanci hanno ripetutamente deluso gli azionisti. Il più delle volte sono stati al di sotto delle aspettative;

e) le stime delle entrate vengono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni;

f) negli ultimi dodici mesi, le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’anno fiscale in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente;

g) per gli ultimi dodici mesi, gli analisti che coprono la società hanno fornito una panoramica ribassista delle stime di EPS, con conseguenti frequenti revisioni al ribasso:

h) per l’anno passato, gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime degli utili.

Conviene acquistare azioni Safilo in questo momento? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 21 ottobre a quota 0,5915 euro in ribasso del 3,66% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è ribassista e punta a livelli ben al di sotto delle attuali quotazioni. Comprare adesso, quindi, potrebbe essere molto rischioso. L’unica speranza viene dal time frame giornaliero, dove si potrebbe imbastire un’operazione di breve al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono prossime all’importantissimo supporto in area 0,5825 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello in chiusura di giornata favorirebbe un rialzo delle quotazioni fino in area 0,649 euro. Solo una chiusura giornaliera superiore a questo livello farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso.

In caso contrario, rottura in chiusura di giornata di area 0,5825 euro, le quotazioni di Safilo precipiterebbero verso gli obiettivi ribassisti indicati nelle figure seguenti.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

