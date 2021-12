Non tutti lo sanno, ma il collezionismo delle piante d’appartamento sta diventando un fenomeno globale. Gli appassionati sono disposti a sborsare anche cifre da capogiro per le piante più belle, rare o particolari. Può succedere che all’improvviso una pianta comunissima diventi rara e ricercata, o che vengano creati nuovi ibridi che diventano per caso i preferiti dei collezionisti. È quello che è successo al Filodendro Pink Princess, che ha fatto improvvisamente arricchire chi se ne era procurato un esemplare in tempi non sospetti.

Ma ultimamente è un’altra la pianta che sta facendo impazzire gli appassionati. Controlliamo nei vasi perché i collezionisti sono letteralmente impazziti per questa pianta d’appartamento che ora vale una fortuna. Si tratta di una varietà particolare di una specie comunissima nelle nostre case. Conosciamola meglio.

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della Monstera variegata, una varietà della comune Monstera. La Monstera è una pianta che vediamo spesso in vendita per arredare le nostre case. Viene anche chiamata pianta del pane americana, è apprezzata per le sue foglie grandi e perché sopravvive bene anche con poca luce. Ve ne sono molte varietà in commercio, ma ce n’è una che ha attirato l’attenzione dei collezionisti molto più delle altre.

Parliamo appunto della Monstera variegata. La Monstera variegata si distingue per il colore particolare delle sue foglie. Presenta foglie ‘marmorizzate’: parte della foglia è di un normale verde brillante, e parte è molto più chiara, generalmente gialla o anche bianca.

Questa varietà è data da una mutazione genetica presente nelle cellule delle foglie, che impediscono alla parte chiara della pianta di produrre clorofilla. Il risultato è una pianta ‘arlecchino’ dai colori insoliti. Ma quanto può valere una Monstera variegata?

Una pianta adulta vale migliaia di euro

La Monstera variegata è molto costosa non soltanto per il suo aspetto particolare, ma anche a causa del fatto che cresce molto lentamente, e quindi è difficile da riprodurre. In commercio si trovano di solito delle talee, prelevate da una pianta madre con questa colorazione particolare delle foglie. Una talea di Monstera variegata alta pochi centimetri può valere più di 100 euro, mentre una pianta adulta vale migliaia di euro. Le piante più pregiate sono quelle in cui ciascuna foglia presenta sia la colorazione verde che quella bianca, senza foglie completamente verdi. Per mantenere la colorazione variegata, i produttori devono seguire da vicino lo sviluppo di ciascuna pianta, eliminando le foglie che non presentano la colorazione desiderata.