Ci sono delle cose che accomunano tutti gli uomini, nessuno escluso. Una di queste è la necessità di defecare.

Chi più chi meno, tutti evacuiamo per eliminare le impurità e le scorie prodotte dal nostro corpo, attraverso l’espulsione delle feci. Questa tematica, tendenzialmente, non attira molto l’interesse delle persone. Ciononostante, però, bisogna sottolineare come colore e forma delle feci possano dirci molto sul nostro stato di salute. In particolare oggi ci concentreremo su un aspetto delle nostre feci: il colore. Il consiglio è di prestare attenzione al colore di questo prodotto di scarto, perché, in questo caso, potrebbe essere l’indicatore di un problema molto grave.

Controlliamo in bagno se le feci hanno questo colore perché potrebbero segnalare questi 3 tumori

Quando viviamo un malessere, il nostro corpo ci invia dei segnali che noi dobbiamo essere aperti e pronti a cogliere. A tal proposito, ecco svelato il segnale premonitore che il nostro corpo ci manda 30 giorni prima dell’infarto.

Un segnale molto più evidente e lampante, invece, è il colore delle nostre feci. Come riporta Humanitas Research Hospital, quando le feci hanno un colore chiaro potrebbero segnalare problemi del sistema biliare. Stiamo parlando del sistema che interessa cistifellea, pancreas e fegato.

Bisogna sottolineare che, in linea generale, le feci dovrebbero assumere un colore marrone, di diverse gradazioni a seconda di ciò che la persona ha mangiato. Se, però, il colore chiaro nelle feci rimane per diverso tempo, allora bisognerà fare una visita approfondita.

In questo modo potremmo capire l’origine del problema. Questa caratteristica può rivelare anche la presenza, nel corpo, di diversi malesseri e, addirittura, di 3 tumori.

I tumori collegati alle feci chiare

I malesseri connessi al colore chiaro delle feci sono molti, ma in particolare esistono 3 tumori collegati a questa situazione. Stiamo parlando del tumore al fegato, quello al sistema biliare e al pancreas. Notare questo particolare colore è quindi fondamentale, dunque controlliamo in bagno se le feci hanno questo colore perché potrebbero segnalare questi 3 tumori.

Sottolineiamo che, se gli episodi di espulsione di feci chiare sono rari, non dovremo allarmarci, perché ciò potrà dipendere da ciò che abbiamo mangiato. Se, invece, la situazione dovesse protrarsi nel tempo, sarà bene sottoporsi a visite approfondite.

Ricordiamo che le informazioni sopra riportate non sostituiscono in nessun modo il parere di un medico. In caso di dubbi o perplessità, è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante, che saprà dare i consigli più idonei.

