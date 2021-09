Capire che ogni ingrediente che possediamo in cucina può essere un grande alleato per la nostra salute è già un enorme passo. Infatti, comprendendo questo concetto, potremo sfruttare l’alimentazione per prenderci cura del nostro organismo. Abbiamo cercato di spiegarlo dicendo che contro le cellule tumorali e le infiammazioni potremmo sfruttare questo insospettabile ma buonissimo alimento. Oppure, abbiamo cercato di evidenziare altre proprietà positive di un ulteriore cibo nel nostro precedente articolo “Combattiamo non solo colesterolo e diabete ma anche problemi alla tiroide e anemia con questo pesce fantastico”. Insomma, come possiamo ben dedurre, l’alimentazione è fondamentale per la nostra salute. Ma non pensiamo solo ai cibi. Cerchiamo anche di concentrarci sugli ingredienti che li arricchiscono.

Controlliamo colesterolo, peso forma e salute del cuore con questo insospettabile ma prezioso ingrediente

Oggi vogliamo soffermarci su un ingrediente in particolare che arricchisce i nostri piatti e che certamente piace a tantissimi di noi. Stiamo parlando, in questo caso, della valeriana. Pianta erbacea di cui si conoscono le origini in Europa e in Asia, la valeriana è facilmente reperibile in qualsiasi erboristeria o negozio specializzato. Tanti la usano ormai per insaporire i propri piatti. Ma, sapendo quali tipi di benefici può apportare all’organismo, sicuramente da oggi ancor più persone vorranno farlo.

Ecco tutte le proprietà della valeriana che non potranno che rivelarsi positive per la nostra salute e per il nostro corpo

Come spiega Humanitas, infatti, la valeriana ha tantissime proprietà che potremmo sfruttare se solo le conoscessimo. Come prima cosa, si tratta di un ingrediente praticamente privo di colesterolo e le fibre che contiene aiutano proprio a controllarne i livelli. Ma non solo. Proprio grazie a questo aspetto, questo ingrediente risulta essere un grandissimo alleato per il nostro cuore, proteggendone la salute e mantenendola stabile. Infine, grazie al livello basso di grassi e di calorie che presenta, non può che essere considerata perfetta per coloro che stanno affrontando una dieta per dimagrire o che vogliono mantenere il proprio peso stabile.

Dunque, controlliamo colesterolo, peso forma e salute del cuore con questo insospettabile ma prezioso ingrediente. Ovviamente, non possiamo inserire la valeriana nella nostra quotidianità da soli. Prima di fare qualsiasi passo, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia. Con il suo consiglio, infatti, saremo sicuri di aver intrapreso la strada giusta e potremo prenderci cura della nostra salute assieme a lui.

