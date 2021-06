Ogni anno Coldiretti pubblica una lista degli alimenti più pericolosi che arrivano dall’estero e finiscono sulle nostre tavole. Inutile ripetere che il mondo della salute a tavola va in due direzioni: l’Italia e pochi altri paesi del mondo ligi a tutte le direttive in materia di controlli. Tutto il resto del pianeta in balia della sola legge del denaro, con prevenzione pari a zero e trattamenti chimici a iosa. Allora, controlliamo bene la provenienza di questi alimenti perché secondo Coldiretti molti sono pericolosi per la nostra salute e pochi lo sanno.

Sempre i soliti noti

Abbiamo analizzato gli ultimi tre report disponibili sul web, nella “black list” ufficiale Coldiretti, confermata dall’EFSA e la situazione è sconcertante. A mandare in giro per il mondo prodotti pericolosi sono sempre i soliti paesi, a cui se ne aggiungono, invece di togliersene, altri di nuovi. Come se la salute di chi mangia non contasse nulla. Controlliamo bene la provenienza di questi alimenti perché secondo Coldiretti molti sono pericolosi per la nostra salute e pochi lo sanno. E vengono sempre dalle stesse zone del pianeta.

Un podio tutto orientale

India, Cina e Pakistan si giocano ancora una volta il podio in assoluta scioltezza.

Nello specifico, i prodotti analizzati e incriminati risultano: peperoncino piccante, bacche di Goji e riso.

In media, un prodotto su cinque risulta compromesso dalla presenza massiccia di pesticidi irregolari, di cui tralasciamo i nomi tecnici. Rispetto ai report degli anni precedenti, al primo posto, si inserisce anche Santo Domingo, che esporta peperoncino non a norma.

Attenzione ai cibi e alle bevande

Non solo alimenti, ma anche bevande in questa lista nera. Pesticidi non a norma anche nel tè in arrivo dalla Cina. Nei primi 10 segnalati, attenzione a quelli che risultano una specialità: i fagioli brasiliani. Scende in questo caso la percentuale dei prodotti pericolosi, circa il 5%, ma sale la lista dei pesticidi contenuti. Della serie meno aziende pericolose, ma quelle che ci sono, sono da evitare. Attenzione, infine a due prodotti che arrivano spesso sulle nostre tavole: olive e peperoni egiziani. Lasciamoli stare e acquistiamo prodotti nostrani.

