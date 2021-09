I legumi sono uno dei pilastri dell’alimentazione dei popoli di tutto il mondo. Vengono utilizzati soprattutto in sostituzione delle proteine di origine animale. I Giapponesi usano la soia e ne elogiano i benefici, in Messico si adoperano molto i fagioli neri e in Italia invece si utilizzano molte varietà di piselli, ceci, fagioli, lenticchie, lupini.

Perché i legumi fanno così bene

Il largo consumo dei legumi è giustificato dal fatto che sono economici e hanno importanti proprietà nutritive. Nello specifico, come spiega Humanitas, i ceci sono ricchi di fibre, polifenoli, potassio, vitamine del gruppo B, zinco, ferro, magnesio e fosforo. Sono amici del nostro sangue perché contengono una ricca quantità di saponine, sostanze utili per ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi. Sono anche preziosi alleati del nostro cuore perché ricchi di omega 3 e di acido linoleico.

I ceci hanno un altissimo contenuto di fibre (5,8 g di fibre ogni 100 g di ceci). Le fibre una volta nello stomaco si dilatano occupando spazio e quindi aumentano il senso di sazietà. Questo rende i ceci particolarmente indicati come snack di metà pomeriggio, quando sentiamo quella necessità imminente di spezzare la fame.

Controllare il senso di fame con questo snack economico e salutare più gustoso dei popcorn

Nonostante siamo abituati a consumare i ceci durante i pasti, in realtà negli ultimi anni sempre più di frequente vediamo al supermercato snack di frutta secca e legumi in sostituzione delle merendine tradizionali. Questo perché i mix di frutta secca e legumi sono ricchi di proprietà benefiche e sono un’alternativa salubre a tutto ciò che di solito troviamo subito prima della cassa: caramelle, cioccolatini. L’unico problema è il costo, spesso un po’ elevato. Per questo vediamo una ricetta molto facile per controllare il senso di fame con questo snack economico e salutare più gustoso dei popcorn.

La ricetta dei ceci al forno

Sciacquiamo i ceci e asciughiamoli bene. Devono essere assolutamente asciutti altrimenti l’umidità gli impedirà di diventare croccanti. In una ciotola uniamo ceci, un pizzico di sale, un cucchiaio della farina che preferiamo oppure di pangrattato, un bel cucchiaio di olio e mescoliamo. Disponiamoli su una teglia e cuociamo in forno ventilato a 200° per circa 30-35 minuti. Scuotiamo la teglia a metà cottura affinché si girino e gli ultimi 5 minuti azioniamo il grill.

