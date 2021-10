Specialmente quando parliamo di pulizia delle tubature, scarichi e lavandini dovremmo porre l’attenzione su ciò che viene utilizzato. In prima istanza perché utilizzare prodotti troppo aggressivi potrebbe corrodere le tubature e lasciarci con quella che proverbialmente è detta “la toppa peggio del buco”. In secondo luogo, i prodotti chimici che utilizziamo per sturare o profumare water e tubi finiranno negli scarichi che sversano nelle acque, aumentando l’inquinamento ambientale.

Pertanto, contro water maleodoranti e tubature intasate ecco degli efficaci segreti naturali super economici che potrebbero eliminarli.

L’inaspettato sturatutto per le tubature e il water

Innanzitutto possiamo ispezionare ed eventualmente rimuovere tappi di cibo o intasature del wc utilizzando uno strumento che praticamente chiunque ha in casa. Le classiche stampelle di filo di ferro possono trasformarsi in un’efficace sgorgante semplicemente modificandole in un gancio. Adottando le dovute precauzioni distendiamo completamente il filo di ferro lasciando integra solo la parte ad uncino che andrà inserita nelle tubature. Questo procedimento ci permetterà di rimuovere agevolmente ingorghi di cibo nel lavello, capelli nella doccia ed eventuali tappi nel gabinetto.

I grandi classici per water e tubature

Per sturare water e lavandini abbiamo un ampio ventaglio di soluzioni. Tra quelle più comuni ed impiegate ci sono le miscele a base di bicarbonato, sale e aceto utilizzabili in modo variabile.

Iniziamo mischiando la stessa quantità di bicarbonato e sale grosso che poi verseremo direttamente nello scarico del lavandino o del water. In seguito verseremo dell’acqua bollente mescolata ad abbondante aceto di vino bianco e lasceremo agire per sciogliere i tappi.

Dovremo essere generosi con le quantità e ripetere il passaggio due volte al giorno per ottenere risultati in poco tempo.

Tuttavia, in pochi sanno che a questa diffusa miscela possiamo aggiungere dei componenti che non solo sturano lavandino e water ma li profumeranno.

Prima di mescolare sale e bicarbonato, sminuzziamo finemente dei chiodi di garofano, ricchi di olio essenziale persistente e profumato. I chiodi di garofano tritati dovranno essere aggiunti al mix di bicarbonato e sale che poi sarà versato nei tubi.

Inoltre, possiamo scegliere se utilizzare direttamente oli essenziali che in generale sono largamente utilizzati per eliminare gli odori in casa.

L’essenza che preferiamo

L’olio essenziale di eucalipto, ad esempio, è un fenomenale amico delle pulizie domestiche da utilizzare anche per le tubature. Aggiungiamone qualche goccia all’aceto prima di versarlo nelle tubature. Le molecole odorose ne saranno assorbite.

Ulteriori alternative

Il concetto è valido per moltissimi oli essenziali e, dunque, potremmo sostituire quello di eucalipto con quello di tea tree. Questo, oltre ad avere un gradevolissimo aroma, funge anche da olio antibatterico e contrasta la formazione di funghi. Stesso discorso può essere fatto con olio essenziale di lavanda.

Approfondimento

