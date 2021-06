L’estate chiama piatti freschi e leggeri ma soprattutto veloci da consumare anche al mare. Nelle prossime righe descriveremo un piatto molto particolare e tradizionale. Contro un’estate torrida questa incredibile e ricca insalata siciliana può essere una salvezza.

Stiamo parlando della cosiddetta insalata “vastasa”, adatta quando l’afa ci costringe a stare con i balconi chiusi, ventilatori e condizionatori accessi. In queste circostanze non viene voglia di mettersi a cucinare davanti i fornelli, pertanto un’insalata è proprio quello che ci vuole in questi casi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La si definisce “vastasa” che in siciliano significa persona maleducata, per via dei numerosi ingredienti che la compongono.

La tradizione sicula prevede che sia fatta con questi ingredienti. Pomodori, cipolla rossa, olive bianche e nere, origano, sale e pepe, patate, fagiolini e olio extravergine in quantità abbondanti.

I passaggi per la preparazione dell’insalata “vastasa” siciliana

Le uniche cose che si dovranno cucinare sono le patate, da fare bollite così come i fagiolini, per questo si può considerare il piatto perfetto per l’estate. Andiamo a vedere i passaggi della sua preparazione.

Prima di tutto si dovranno pulire i fagiolini togliendo filamenti e punte e bollirli insieme all’acqua e il sale, per poi farli raffreddare per bene. La stessa cosa per le patate che si dovranno lavare bene e bollire in acqua salata con tutta la buccia.

Appena cotte (ma non troppo per evitare che si sfaldino) si devono pelare, fare raffreddare e poi tagliarle a tocchetti.

Poi si dovrà sbucciare la cipolla, tagliarla ad anelli e metterla in ammollo con acqua fredda per almeno una mezzoretta. Passati 30 minuti bisogna scolarla, strizzarla per bene ed unirla agli altri ingredienti.

Contro un’estate torrida questa incredibile e ricca insalata siciliana può essere una salvezza

Per quanto riguarda i pomodori, è sufficiente tagliarli in due e aggiungerli agli altri ingredienti già predisposti in una zuppiera con l’aggiunta delle olive. Infine, si dovrà condire tutto con olio, origano sale e aceto, mescolare per bene e servire fredda.

Non bisogna dimenticare un elemento fondamentale. Si deve accompagnare il tutto con una bella fetta di pane con mollica spessa per potere fare la scarpetta finale.