Andando incontro all’inverno e agli sbalzi di temperatura, siamo maggiormente soggetti a malanni. Uno dei più frequenti è il raffreddore, che ci tiene per giorni vittime della ostruzione nasale e delle vie respiratorie. Niente di grave ma se riuscissimo a superarlo prima, potremmo ritornare alla normalità senza dover perdere una settimana. Contro un terribile raffreddore che non ci fa respirare, rendendoci degli zombie, ecco 6 incredibili rimedi naturali che ci aiuteranno a ridurre i tempi di guarigione. Il primo e anche uno poi più efficaci in assoluto, è la tisana allo zenzero. Essa, è quasi “miracolosa” in quanto presenta una triplice funzione. In particolare: riduce l’infiammazione, aiuta a liberare le cavità nasali, alleviando la congestione nasale.

Rimedi naturali contro il raffreddore

La tisana è semplicissima da preparare. Basta portare ad ebollizione 1 litro d’acqua e aggiungervi 6 cucchiai di zenzero fresco. Poi, volendo: 1 pizzico di cannella e qualche goccia di succo di limone. Per liberare le mucose, sarà utile non solo bere la tisana ma anche respirarne i vapori. Seconda soluzione è quello dei suffumigi agli oli essenziali, un rimedio della nonna molto usato contro raffreddore e naso chiuso.

Gli oli più efficaci sono i Tea Tree oil e l’olio essenziale di eucalipto. Per prepararlo, basterà aggiungere dalle 5 alle 10 gocce di oli in una pentola di acqua bollente. Dopo l’ebollizione, utilizzeremo i vapori esalati, servendoci di un’asciugamano per coprirci il capo ed evitare un’eccessiva dispersione del fumo. Terzo metodo è rappresentato dall’aglio e limone, che prepareremo così. Mescoliamo del succo di limone spremuto con uno spicchio d’aglio tritato, miele e un po’ di acqua calda. Questa soluzione va bevuta 2/3 volte al giorno.

Il quarto rimedio naturale è lo sciroppo alle cipolle, molto utile in caso di raffreddore accompagnato da tosse. Esso, aiuta a sciogliere ed eliminare il muco. La cipolla ha, infatti, proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, mentre il miele calma la tosse. Basta tagliare finemente una cipolla in un barattolo di vetro e versarci sopra del miele. Poi, far riposare il tutto per 12 ore e filtrare la soluzione ottenuta.

Il quinto rimedio efficacissimo contro il naso chiuso e che cola, è il classico balsamo per il petto. Lo prepareremo da soli, utilizzando mezza tazza di olio di cocco e 15 gocce di olio essenziale di eucalipto. Il tutto verrà riposto in un contenitore a chiusura ermetica e fatto sciogliere a bagnomaria, per poi mescolarlo all’olio essenziale. Infine, abbiamo un rimedio vecchio come il cucco, che è la borsa dell’acqua calda. Si consiglia di avvolgerla in un telo morbido, ad esempio di flanella. A quel punto, potremo utilizzarla riponendola dietro la schiena o sul petto.