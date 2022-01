Uno dei problemi maschili e femminili, più imbarazzanti in assoluto, è il cattivo odore ascellare. Esso, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è causato sempre da una scarsa igiene personale. Può, infatti, dipendere da fattori diversi, quali problemi ghiandolari o ormonali. Fatto sta che si tratta di un problema che comporta enormi disagi nella vita di relazione. Gli altri, infatti, per ragioni di intolleranza, potrebbero prendere le distanze, o, addirittura, darsi alla fuga. Ma, allora, come comportarci per risolvere un siffatto terribile problema? Ebbene, contro un imbarazzante e desolante cattivo odore di ascelle, sono 8 gli unici rimedi naturali che possono salvarci. Partiamo dalla prima regola, che è quella di lavare bene le ascelle, utilizzando un sapone neutro. Bisogna, quindi, evitare quelli dall’aroma intenso che fanno sudare ancora di più ed accentuano il cattivo odore.

Secondo consiglio: quando si lavano le ascelle con abbondante acqua, bisogna assicurarsi di aver rimosso eventuali residui. Tali possono essere quelli di sapone o di deodorante, che facilitano la comparsa di funghi e batteri. Per garantirci una pulizia approfondita, dunque, possiamo ricorrere a questo rimedio naturale “fai da te”. Esso si ottiene, mescolando l’aceto con l’alcol e applicando la soluzione sotto le ascelle, con un panno, dopo la doccia. Terzo rimedio è quello di usare il bicarbonato, che ha un’azione disinfettante e neutralizzatrice dei cattivi odori. Quindi, basta applicarne un po’ con dell’ovatta, senza necessità di rimuoverlo dopo.

In alternativa, potremo anche mescolare un cucchiaio di bicarbonato con succo di limone e applicarlo dopo essersi lavati. Un’altra precauzione da adottare è quella di controllare la sudorazione eccessiva. Anche qui soccorrono alcuni trucchi, del tutto biologici e facili da preparare a casa. Si pensi all’infuso con foglie di timo o rosmarino, da applicare sulla zona interessata. Stesso dicasi per l’aloe vera, da applicare, preferibilmente, di notte. Infine, assurdo da dirsi, possiamo preparare un impacco di pomodoro frullato e lasciarlo agire per qualche minuto.

I rimedi impeccabili per contestare il cattivo odore

Quinto rimedio o precauzione è quella di evitare vestiti troppo attillati, che non lasciano traspirare. Inoltre, bisognerebbe evitare anche colori quali il nero e i tessuti sintetici, a favore di quelli naturali. Sesta regola riguarda l’alimentazione. Se si mangia, troppo spesso o in quantità eccessive: cipolla, aglio, caffè e bevande alcoliche, il problema si accentua. Allo stesso modo, va evitato il fumo, che intacca il derma e stimola l’organismo a produrre cattivi odori.

Altro rimedio è la depilazione, in quanto la presenza di peli può essere la causa del cattivo odore. Infine, è sempre consigliabile utilizzare un un deodorante antibatterico e privo di idrossido di alluminio.

