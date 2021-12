Ci sono alcuni cibi che potrebbero aiutare la nostra salute grazie ai loro composti. Si tratta di alimenti amici della salute che, se assunti nel giusto modo e nella giusta situazione sotto consiglio medico, potrebbero certamente aiutare il nostro organismo. Uno dei problemi, che coinvolge molte persone, riguarda la paura di andare incontro a malattie serie come tumori. E uno di quelli che preoccupa di più potrebbe essere il cancro al seno. Ma l’alimentazione, in questo caso, potrebbe forse giocare a nostro favore. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo annotato una verdura buonissima che, grazie ai suoi componenti, poteva aiutarci a prevenire una malattia di questa portata.

Contro tumore al seno e radicali liberi potremmo provare un delizioso frutto che ancora non tutti mangiano

Ma la lista di alimenti a favore della nostra salute continua e di certo non finisce qui. E oggi vogliamo aggiungere anche l’uva spina. Infatti, contro tumore al seno e radicali liberi potremmo provare un delizioso frutto che ancora non tutti mangiano. Stiamo parlando di un frutto davvero interessante, che presenta quantità non indifferenti di vitamina C, magnesio, potassio, calcio, fosforo e tanti altri componenti che potrebbero far bene alla nostra salute. Come sottolinea Humanitas, l’uva spina possiede una serie di potenziali proprietà a favore della nostra salute. Già in questo nostro precedente articolo, tra l’altro, avevamo mostrato alcuni benefici di questo delizioso frutto. Tra questi, inoltre, possiamo annotare un potenziamento della salute delle ossa e una ricarica di energia per contrastare stanchezza e spossatezza.

L’uva spina ha certamente diverse proprietà di cui potremo discutere con il nostro medico per saperne di più

Ma non è tutto, e oggi vogliamo ampliare la lista delle possibili proprietà che potremmo ritrovare in questo alimento. Grazie ai suoi componenti, infatti, l’uva spina potrebbe apportare altri benefici, di cui forse non tutti sono a conoscenza. Intanto, per iniziare, pare che questo frutto sia spesso collegato alla battaglia contro il cancro al seno. Con questo non si intende ovviamente dire che, assumendolo, si possa guarire o prevenire totalmente una malattia così grave. Significa solo che, inserendolo in una dieta prescritta da un medico, potrebbe darci una mano, anche se magari minima. Ma non è tutto. Infatti, sembra che l’uva spina, grazie all’alta presenza di vitamina C, possa combattere i radicali liberi, aiutando il nostro organismo. Una nota invece negativa riguarda le persone con diverticolosi che potrebbero avere problemi con questo alimento.

Date tutte le informazioni, sicuramente interessanti, messe sul tavolo, ci rimane una cosa da fare: confrontarci con il nostro medico di fiducia. Spiegando a lui/lei la situazione, infatti, potremmo avere il tutto più chiaro e sicuramente potremmo ricevere delle indicazioni più solide e certe riguardo questo argomento.

