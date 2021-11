Contro stanchezza, ossa che scricchiolano e colesterolo alto ecco un pesce leggerissimo e gustoso con cui potremmo fare un pieno di vitamine e omega 3

Un alimento sempre un po’ discusso, alcuni lo amano altri lo odiano il pesce.

Un’ottima fonte proteica, costituito da proteine nobili, è un alimento che non dovrebbe mai mancare nella nostra alimentazione. Ci sono pesci e pesci, ad esempio, per la salute del nostro cuore possiamo scegliere di consumare diverse tipologie di pesce, come ad esempio le aringhe. Un pesce che molti scartano senza sapere che è un’ottima fonte di omega 3 e vitamina D, una miniera d’oro per cuore e arterie.

Per portarlo in tavola con gusto ed invogliare i piccoli di casa possiamo optare per questi filetti di merluzzo irresistibili e gustosissimi come mai prima con questa deliziosa ricetta crunchy da leccarsi i baffi.

Il protagonista del nostro articolo è però un pesce davvero gustoso e delicato, leggerissimo da digerire ma ideale per la prevenzione di numerose patologie, il branzino.

A caratterizzare le sue carni sono l’elevato contenuto di omega 3 che contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Inoltre aiuta a mantenere in salute e a proteggere cuore, vene e arterie.

Un buon alleato delle ossa perché ricco di magnesio, selenio, zinco, calcio e fosforo che influisce direttamente sull’assorbimento del calcio nell’intestino, favorendo lo sviluppo di ossa e denti.

Ricco di ferro, acido folico e vitamina B12 potrebbe essere considerato un ottimo alimento remineralizzante capace di contrastare la stanchezza e prevenire l’anemia. È infine un alleato della linea in quanto povero di calorie.

Ecco una gustosa ricetta per esaltarne il gusto ed aggiungere vitamine al piatto

Una ricetta davvero gustosa dall’inebriante profumo di funghi, quella che vogliamo proporre oggi. Questa deliziosa preparazione vede infatti protagonisti due alimenti semplici, funghi e branzino, uniti insieme per un pieno di gusto. Un piatto ricco di vitamine e nutrienti preziosi per il nostro corpo.

I funghi, infatti, sono un alimento che apporta una notevole quantità di fibre e proteine. Ricchi di vitamine A, C, D,K e di micronutrienti come fosforo, calcio, potassio aiuterebbero a mantenere in salute ossa e denti ma anche a tenere a bada la pressione.

Branzino ai funghi

Ingredienti per 1 o 2 persone:

1 branzino;

250 g di funghi porcini;

½ limone;

circa ½ bicchiere di vino bianco;

½ bicchiere di latte;

15 g di farina;

1 pizzico di sale e pepe;

1 pizzico di origano;

Olio d’oliva q.b.

Procedimento

Pulire il branzino, eliminare le interiora e tamponarlo con uno scottex per asciugarlo.

Pulire i fughi e il porro e tagliarli a fettine; riporli in una padella ricoprirli con vino bianco e lasciar cuocere per 20 minuti. Riporre il branzino intero su una teglia, precedentemente foderata con carta da forno. Cospargere la superficie con olio, sale, pepe, origano e succo di limone. Cuocere per 10 minuti a 200 gradi. A metà cottura girare il branzino.

In un tegame portare a bollore il latte e versarvi dentro la farina e i funghi, mescolare e cuocere per 10 minuti.

In un piatto riporre il branzino e versarvi sopra la crema di funghi ottenuto e servire.

Ed ecco che contro stanchezza, ossa che scricchiolano e colesterolo alto ecco un pesce leggerissimo e gustoso con cui potremmo fare un pieno di vitamine e omega 3.