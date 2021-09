Col cambio di stagione è normale sentirsi leggermente spossati. A volte può sembrare che non riusciremo a liberarci della stanchezza neanche con una buona notte di sonno. A questo potrebbe aggiungersi un livello di colesterolo cattivo più alto dopo le concessioni che ci siamo fatti durante le vacanze. Per contrastare entrambi questi sintomi l’alimentazione può darci un prezioso supporto. Abbiamo già visto come mettere nel carrello questa bomba di salute ricca di fibre sia un valido alleato contro il colesterolo. Addirittura, i giusti cibi possono aiutare a contrastare il rischio dei tumori più diffusi.

Oggi invece vedremo che contro stanchezza e colesterolo pochi conoscono questa sostanza presente solo in alcuni alimenti. L’avremo già sentita nominare, magari in termini negativi. In realtà ormai sappiamo che consumarla entro i limiti previsti può portare grandi benefici a corpo e mente. Si tratta di un acido aminoetansolfonico naturalmente prodotto negli animali e quindi anche in noi. È particolarmente coinvolto nel funzionamento di cervello, retina, cuore e piastrine. Ed è in queste zone del corpo che si possono osservare i maggiori benefici di questa sostanza, che possiamo integrare con alcuni alimenti.

Il Ministero della Salute categorizza questa sostanza come ad effetto nutritivo o fisiologico. Questa sostanza è la taurina, che potremmo aver sentito nominare perché contenuta in alcuni popolari energy drink. In commercio ci sono anche tanti integratori a base di taurina, utilizzati soprattutto dagli sportivi. Allo stesso tempo possiamo ingerire la taurina anche attraverso il cibo. È però importante precisare che il limite giornaliero di consumo di questa sostanza è di 1.000 milligrammi al giorno. Ma perché dovremmo consumare taurina? E in quali cibi è contenuta?

Perché consumare la taurina

Pare che la taurina abbia un effetto stimolante su mente e corpo. Sembrerebbe essere in grado di darci più energia e di prolungare la resistenza muscolare. Se ci sentiamo spesso stanchi le cause possono essere diverse, come la carenza di certe vitamine. Cerchiamo quindi certamente di risalire ai motivi di questo stato, ma consideriamo anche la taurina come un possibile alleato.

Secondo alcuni studi la taurina avrebbe anche proprietà antiossidanti, anti-ipertensive e anti-colesterolo. Pare anche poter proteggere la retina e le cellule del fegato dalle tossine.

È sconsigliato il consumo di taurina in caso di gravidanza, allattamento e di sicura o presunta ipersensibilità a questa sostanza.

Quali cibi contengono taurina

I cibi che contengono taurina in maggiore quantità sono i molluschi. In particolare citiamo in ordine decrescente pettini di mare, cozze, vongole e ostriche. Essenziali anche polpo, calamaro e pesce bianco. Poi la carne, soprattutto tacchino e manzo.