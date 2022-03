La pelle, specie quella del viso, è una parte del corpo molto delicata e bisogna prendersene cura al meglio. Soprattutto chi ha la pelle sensibile dovrebbe stare attento a non usare i prodotti sbagliati, che potrebbero causare reazioni allergiche o rossori.

Esistono trattamenti diversi per esigenze specifiche e non bisogna per forza spendere una fortuna per avere una bella pelle. Un esempio si può vedere da un semplice prodotto di bellezza emolliente e antirughe che si può preparare facilmente in casa.

Come prima cosa, è sempre bene idratare correttamente il viso con una maschera nutriente, che rende la pelle morbida e luminosa. Una volta a settimana, si può preparare e applicare anche una maschera lenitiva specifica per le pelli secche e arrossate.

Contro pelle secca e arrossata aiuterebbero queste 3 maschere naturali per un viso morbido e liscio anche a 50 anni

Una cosa importante che dovrebbe fare soprattutto chi ha la pelle sensibile è struccare sempre bene il viso, se possibile con struccanti naturali e delicati.

Inoltre, è utile applicare con regolarità una maschera lenitiva. Ne esistono di diversi tipi, con svariati ingredienti, quindi la scelta dipenderà soprattutto dall’effetto finale che si riesce a ottenere.

Le maschere lenitive, simili per certi aspetti a quelle idratanti, sono pensate per le pelli sensibili e che si arrossano facilmente.

Grazie alle proprietà dei componenti rendono la pelle più forte, ma anche protetta dagli agenti esterni, donando sollievo.

Per preparare la prima maschera, bisogna cuocere una patata e schiacciarla. Dopo averla fatta raffreddare, si possono aggiungere farina d’avena e latte. L’amido contenuto nella patata sarebbe utile per le pelli arrossate grazie alle sue proprietà benefiche. Una volta mescolato il tutto, si può applicare sul viso, lasciando agire per un massimo di 20 minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Due trattamenti fai da te con pochi ingredienti che tutti hanno in dispensa

La seconda maschera prevede l’utilizzo dell’avocado. Basta schiacciare mezzo avocado in una ciotola e mescolarlo con mezzo cucchiaino di olio di cocco e 2 cucchiai di miele. Bisogna continuare a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. L’applicazione sul viso dovrà essere uniforme e il prodotto andrà rimosso dopo 15 minuti con un panno inumidito. Servirà a rendere la pelle morbida e liscia e a ridurre il rossore.

Per preparare la terza maschera basteranno un po’ di caffè, cacao e yogurt. In una ciotola, bisogna versare 2 cucchiai di fondi di caffè e 2 cucchiai di cacao in polvere, quindi 3 cucchiai di yogurt bianco. Dopo aver mescolato bene, aggiungere 1 cucchiaio di miele, cospargere il composto sul viso e lasciar agire per 15 minuti. Infine, è importante sciacquare con acqua tiepida per rimuovere ogni residuo e asciugare il viso tamponandolo con un asciugamano pulito.

