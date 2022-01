La pelle grassa è un problema che affligge molti soggetti. Un disturbo che si manifesta nell’età adolescenziale ma che può protrarsi anche dopo i trenta anni.

Una condizione in cui le ghiandole sebacee producono una quantità eccessiva di sebo. La pelle grassa si presenta spesso unta, oleosa e lucida. Il suo colore risulta eccessivamente spento e la grana irregolare. Non mancano poi i pori dilatati e la presenza, più o meno evidente, dell’acne.

La pelle grassa è determinata da vari fattori. Ad esempio, pensiamo alla predisposizione genetica o agli squilibri ormonali. Da non sottovalutare anche le condizioni esterne come: un’alimentazione sbagliata, l’assunzione di alcuni farmaci, lo smog, l’esposizione al sole, ecc.

Cosa fare in presenza di pelle grassa

Prendersi cura della cute grassa non è sempre facile. Infatti, utilizzare prodotti sbagliati potrebbe aumentare la quantità di sebo e peggiorare il problema.

Inoltre, per lavare il viso non dovremmo mai utilizzare l’acqua troppo calda. Quando andremo ad asciugarlo, poi, ricordiamoci di tamponare la cute e non sfregare.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Infatti l’assunzione di cibi troppo grassi o elaborati potrebbe accentuare il problema.

Contro pelle grassa e oleosa ecco come pulirla in profondità grazie a questo prodotto a cui pochi pensano

Quando non siamo in presenza di acne grave (in questo caso è necessario il parere di un medico esperto), possiamo cercare di tenere pulita la nostra pelle utilizzando dei rimedi naturali.

Ad esempio, pensiamo all’argilla che aiuterebbe a depurare la pelle in profondità. L’olio essenziale al limone che, diluito con l’acqua, potrebbe avere delle proprietà purificanti. Non dimentichiamo l’aloe vera, che aiuterebbe a nutrire, lenire i rossori e cicatrizzare la pelle.

Ma c’è anche un altro prodotto naturale che possiamo utilizzare e che spesso è presente nelle nostre dispense. Parliamo dell’amido di mais o maizena, un alimento che viene utilizzato come addensante o per rendere i dolci più leggeri.

Ma come funziona sulla pelle? L’amido di mais ha un importante potere assorbente. Questa sua caratteristica lo rende un prodotto perfetto per eliminare l’eccesso di sebo. Contro pelle grassa e oleosa ecco come pulirla in profondità grazie a questo prodotto a cui pochi pensano.

Con l’amido di mais possiamo preparare una maschera per il viso veloce ed economica. Ci basterà solo mescolare 3 cucchiaini di amido di mais con un po’ d’acqua. Applichiamo la maschera sul viso, evitando il contorno occhi, lasciamo agire per 10 minuti e risciacquiamo utilizzando l’acqua tiepida.

