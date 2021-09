Spesso invitiamo il lettore ad una conoscenza più approfondita degli alimenti e delle loro proprietà. Apprendere le sfumature di un frutto, una spezia o un ortaggio, potrebbe darci una grossa mano a fronteggiare fastidi diffusi e comuni, fino ad arginare quelli più seri. Ad esempio, pochissimi scelgono questa farina poco conosciuta ma è un killer naturale del colesterolo cattivo grazie all’acido pantotenico.

Nel corso dell’articolo parleremo di come semplici cibi comuni e diffusi possano essere utili nella lotta di determinati disturbi. Saranno sufficienti una spezia, un frutto, una radice e dell’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Contro pancia gonfia, cattiva digestione e colesterolo ecco il segreto purificatore dai 1.000 pregi

Nello specifico, la protagonista della nostra acqua digestiva sarà la cannella, una spezia profumatissima con origini contese tra la Cina e lo Sri Lanka. La cannella è un antiossidante naturale particolarmente efficace sulla digestione e la riduzione di aria e flatulenza. Inoltre, non solo combatte le infezioni da funghi e batteri, ma contiene potassio, ferro e calcio, tutti elementi utili per l’organismo che migliorano la digestione sgonfiando la pancia.

La radice utilizzata, invece, sarà lo zenzero, anch’esso anti-microbiotico e antiossidante, che grazie al gingerolo stimola la mobilità intestinale favorendone lo sgonfiamento.

Ultimo, ma di certo non meno importante, è il frutto, ossia la mela. Sostanze solubili presenti nella mela come la pectina, sono utili in caso di dolori intestinali e diarrea. In aggiunta, concorre a regolare i livelli di zuccheri, insulina e colesterolo.

Come farla in casa

In un contenitore sufficientemente capiente, metteremo un litro d’acqua e qualche bastoncino di cannella (1 o 2 saranno sufficienti). Procediamo sbucciando lo zenzero e, dopo averlo tagliato a pezzi, lo aggiungeremo all’acqua insieme alle mele a spicchi. A questo punto, lasceremo il tutto in frigo, facendone un’infusione a freddo per una notte.

Il giorno successivo avremo ottenuto un’acqua aromatica da bere al naturale o dopo averla filtrata. Potremo, in aggiunta, consumare anche le mele macerate per assimilare tutte le fibre ed i nutrienti. Contro pancia gonfia, cattiva digestione e colesterolo ecco il segreto purificatore dai 1.000 pregi da ottenere nel giro di una notte.

La salute parte dal medico

Come detto all’inizio, la conoscenza degli alimenti porta a scoprire grandi vantaggi ma anche i rischi connessi a loro. In tema di fibre abbiamo spiegato che molti le assumono per digestione e colesterolo senza sapere che potrebbero essere tremende per le ossa. La cannella potrebbe interferire con farmaci non steroidei antinfiammatori (FANS). Lo zenzero, invece, potrebbe essere in contrasto con alcuni farmaci antidiabetici e antipertensivi. Pertanto, è possibile trovare una grande risorsa negli alimenti, ma è sempre opportuno il parere di un medico prima di nuove diete.

Approfondimento

Questo pesce povero, alleato del cuore, potrebbe avere effetti sbalorditivi su ossa e denti