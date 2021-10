Molti avranno notato che le mani sono tra le prime parti del corpo a tradire la nostra età. Infatti tendono a mostrare rughe e macchie della pelle più precocemente rispetto al resto del corpo. A volte invecchiano anche più del viso. Questo è dovuto soprattutto al fatto che le mani sono tra le parti del corpo più esposte agli elementi e a sostanze irritanti durante la nostra vita quotidiana.

Ma non dobbiamo rassegnarci ad avere delle mani vecchie e rugose. Esiste un modo per prevenire efficacemente un eccessivo invecchiamento cutaneo. In particolare, c’è un prodotto che dovremmo applicare con costanza tutti i giorni per mantenere la nostra pelle giovane, elastica e priva di imperfezioni. Vediamo di che cosa si tratta.

Contro mani rugose e macchiate questa crema potrebbe fare la differenza secondo la scienza

Prevenire è meglio che curare, e se vogliamo arrestare il più possibile il processo di invecchiamento delle nostre mani, la soluzione più efficace è una sola. C’è un prodotto che dovremmo usare tutti i giorni contro l’invecchiamento della pelle, in particolare della pelle più esposta come quella delle mani. La scienza lo conferma, il prodotto che dovremmo usare contro l’invecchiamento delle mani tutti i giorni è la crema solare.

Proprio così, si tratta di un prodotto semplice, ma l’unico in grado di contrastare seriamente il fotoinvecchiamento. I raggi del sole, infatti, danneggiano letteralmente il DNA delle cellule, e accelerano l’invecchiamento cutaneo. Questo vale in primo luogo per la pelle esposta costantemente al sole in tutte le stagioni, come quella delle mani.

Prevenire la distruzione del collagene e perdita di tonicità

L’azione del sole sulla nostra pelle a lungo andare può danneggiare il collagene, rendendo la nostra pelle meno tonica ed elastica. I danni del sole possono causare anche pelle secca e sottile. Tutte caratteristiche che danno alle nostre mani un aspetto più vecchio e rugoso.

Attenzione quindi, contro mani rugose e macchiate questa crema potrebbe fare la differenza secondo la scienza: si tratta della crema solare.

Prendiamo l’abitudine di portarcela sempre dietro

Ora che conosciamo l’importanza dell’applicazione della crema solare, è importante applicarla sempre. Il sole infatti può danneggiare la nostra pelle quotidianamente, anche d’inverno, non soltanto d’estate quando siamo in spiaggia. È quindi buona abitudine portare sempre con sé un flaconcino di crema solare, da applicare sul viso e sulle mani ogni giorno. La nostra pelle ci ringrazierà.

