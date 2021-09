Uno dei disturbi dell’apparato digerente più diffusi in assoluto è la gastrite, che può comparire in diverse forme. Infatti, questa può insorgere in modo episodico, dando sfogo ai classici sintomi di bruciore, nausea e vomito. In altri casi, invece, può diventare una patologia cronica legata all’infezione da Helicobacter pylori. Disturbi prolungati dovrebbero essere, pertanto, sottoposti all’attenzione di un medico per avere certezza del nostro stato di salute e sapere cosa è più giusto assumere. Casi di gastrite, infatti, possono dipendere da dieta errata, fumo, alcol o assunzione di determinati farmaci.

Alimentazione e salute

La prevenzione all’insorgenza di fenomeni di questo genere parte dall’alimentazione, come riportato sulle pagine di Humanitas. Infatti, seguendo alcuni accorgimenti alimentari è possibile mantenere il nostro stato di salute. Pertanto, contro mal di stomaco e gastrite facciamo il pieno di questi alimenti e di questi consigli che partono già dalla prima colazione.

Infatti, dal mattino possiamo assicurarci il giusto apporto di probiotici grazie allo yogurt, che deve essere assunto a stomaco vuoto. L’azione dei batteri contenuti al suo interno è preziosa per equilibrare la flora intestinale e proteggere la mucosa gastrica. Pochissimi conoscono questo rimedio per abbassare il colesterolo, combattere l’ipertensione e aiutare la digestione ma è un alleato davvero prezioso.

A breve arriverà la stagione dei funghi e, per fortuna, questi compiono una grande azione gastroprotettiva grazie ai loro polisaccaridi. Sulle tavole autunnali, dunque, potremmo trovare un grande amico della salute. Seguono nella lista dei cibi contro gastrite e mal di stomaco i frutti rossi, ricchi di proprietà antinfiammatorie e di antiossidanti naturali che aiutano pressione e digestione. Gli ultimi ad essere citati, invece, potrebbero essere quelli che più destano stupore ma sono ricchissimi di polifenoli e solforati. Sono le crucifere, meglio note come cavoli e broccoli che, insieme ad altri alimenti comuni come l’aglio, contrastano efficacemente l’Helicobacter pylori.

Oltre la dieta la prevenzione

Episodi di gastrite possono essere legati, oltre alla cattiva alimentazione, anche ad un accumulo eccessivo di stress. Di questo nemico della salute abbiamo già parlato dicendo che non solo colesterolo e trigliceridi ma questo killer silenzioso aumenta il rischio di infarto e ictus. Così come detto in precedenza, sarebbe bene eliminare lo stress con regolare attività fisica che, inoltre, favorisce la digestione. In aggiunta, per evitare eccessi di succhi gastrici in un’unica volta, è consigliabile consumare più pasti ridotti durante il giorno rispetto a singoli pasti abbondanti.

