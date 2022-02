Quando sentiamo parlare di pelle secca pensiamo subito all’estate.

Il sole, il sale, il cloro e il sudore sono acerrimi nemici della cute ed ecco che all’arrivo del primo caldo, cominciano i problemi. Ed ecco anche perché durante il periodo più soleggiato e bello dell’anno, ci imbottiamo di olio e creme di ogni tipo. Infatti, è proprio utilizzando prodotti simili che cerchiamo di prevenire eventuali problemi cutanei, spesso per motivi prettamente estetici.

Attenzione però, perché la pelle secca non è soltanto un problema estivo. Difatti, il freddo dell’inverno potrebbe causare problemi di disidratazione come quando fa caldo.

Le temperature rigide ci portano a bere di meno ed ecco quindi che il gioco si ripete. Meno acqua significherebbe un maggiore rischio di disidratazione e la pelle ne risentirebbe.

E allora, che si fa in questi casi?

Gli esperti consigliano di assumere circa 2 litri d’acqua al giorno, ma forse non basta per la nostra pelle.

In questi casi, oltre all’idratazione attraverso l’acqua e le creme, dovremmo pensare anche ad un altro dettaglio fondamentale.

Vediamo di cosa si tratta.

Contro l’insopportabile pelle secca che tira, ecco un rimedio geniale e anti fastidio

Ci riferiamo all’abbigliamento.

Molti penseranno che sia un dettaglio quasi irrilevante, ma non è affatto così.

Difatti, ciò che indossiamo ha un ruolo fondamentale se soffriamo di problemi cutanei. Come evidenziato da uno studio di Humanitas, in questi casi è preferibile utilizzare maglie e tessuti in fibre naturali.

Il cotone, ad esempio, è il miglior alleato per l’insopportabile pelle secca che tira. E perché no, anche la seta come il cotone è ideale in queste fastidiose circostanze.

Questi tessuti permettono la corretta traspirazione della pelle, che impediscono così al sudore di “ristagnare” e di creare possibili irritazioni.

Diversamente, tessuti poco se non affatto traspiranti tra cui quelli sintetici creerebbero effetti completamente opposti.

L’abbigliamento a cipolla

Adesso che siamo ancora nella stagione più fredda, ricordiamoci quindi di evitare di utilizzare maglioni pesanti direttamente a contatto con la pelle. Anche la lana non è un’ottima alleata della pelle secca e quindi corriamo ai ripari.

Meglio vestirsi a cipolla, come si suole dire, e indossare prima di tutto una classica canottiera o una maglia a maniche lunghe. Più strati di vari tessuti e solo alla fine il bel maglione di lana.

Non solo una questione estetica, contro l’insopportabile pelle secca che potrebbe risultare molto fastidiosa è importante rimediare anche attraverso l’abbigliamento di tutti i giorni.