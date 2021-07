Il corpo umano e specialmente il corpo femminile sono soggetti a molte trasformazioni nel corso della vita. Con il passare degli anni la crescita, l’invecchiamento, i dimagrimenti, il parto ecc. provocano spesso delle smagliature. É completamente naturale avere questi segni sulla pelle ma possiamo fare qualcosa per prevenirli e attenuarli.

Quando i segni sono ancora freschi e rosa è il momento giusto per evitare che si stabilizzino. Quando il segno è bianco vuol dire che è già vecchio e quindi indelebile. A forza di curare le zone della pelle dove si formano più spesso le smagliature si potranno avere dei miglioramenti. La zona dell’interno coscia, dei glutei, dei seni e a volte anche nell’interno delle braccia.

Contro le smagliature ecco un’efficace crema naturale fai da te

In commercio si trovano tantissimi prodotti efficaci ma se vogliamo provare il gusto di fabbricarne uno da sole ecco come fare. Una crema corpo fai da te totalmente naturale e senza additivi si può fare in casa a base di macadamia, nocciole e qualche altro ingrediente.

Innanzitutto prendiamo quello che ci serve:

70 g di burro di cacao;

13 g di burro di karité;

3 g di olio di macadamia;

3 g di olio di nocciole;

2 g di olio di rosa mosqueta;

2 gocce di vitamina E naturale.

Ci serviranno anche una ciotola resistente al caldo per far fondere a bagnomaria. Una bilancia da cucina, 1 piccola frusta da cucina, 1 stampino in silicone di capienza 100 g.

Preparazione della crema antismagliature fatta in casa

Versiamo gli ingredienti nella ciotola e facciamo fondere il tutto a bagnomaria. In seguito mischiamo la preparazione in modo omogeneo e facciamo addensare Il composto non deve essere trasparente ma translucido e deve aderire alle pareti della ciotola. Versiamolo poi nello stampino e lasciamo riposare per una notte a temperatura ambiente.

Contro le smagliature ecco un’efficace crema naturale fai da te in versione solida. Un valido alleato ideale per tutte le future mamme.