Nella nostra quotidianità, per varie esigenze e attività, siamo spesso di fretta. Passiamo a volte molto tempo in macchina o sui mezzi di trasporto, seduti alla scrivania o in aule universitarie e il consumo regolare dei pasti e il corpo ne risentono. Soprattutto ridotto movimento e l’alimentazione non adeguata possono portare a dei fastidi.

C’è quindi chi è in sovrappeso, chi accusa problemi alla schiena o agli occhi, oppure alcuni possono soffrire di mal di testa. Tra i vari fastidi legati spesso ad un’alimentazione non corretta e al poco movimento c’è la stitichezza. Andare regolarmente in bagno non solo sgonfia l’addome ma è essenziale per eliminare gli scarti della digestione.

Proprietà

Contro la stitichezza i semi di chia rappresenterebbero un possibile aiuto. Questi semi contengono nutrienti di diverso tipo, come vitamine A, C, E, acidi grassi omega 3 e 6 e vari minerali. Tra le proprietà utili al nostro corpo, potrebbero funzionare come antinfiammatori, ridurre il rischio di patologie che interessano il sistema cardiovascolare, aiutare il metabolismo e le ossa. La presenza di fibre renderebbe i semi di chia un possibile alleato per combattere la stitichezza.

Si possono mangiare sia crudi che come ingrediente aggiunto in varie preparazioni da cuocere. Ad esempio, si possono impastare insieme alla farina per una pagnotta di pane, oppure unirli a frullati e yogurt. Nella ricetta che segue sono un ingrediente per dei dolcetti da mangiare a colazione o a merenda. Scopriamo come prepararli.

Contro la stitichezza i semi di chia potrebbero aiutare eseguendo questa interessante ricetta

Muffin con semi di chia

Ingredienti:

30 g di semi di chia;

125 g di yogurt a piacere;

3 uova;

100 g di zucchero;

80 ml di olio di semi;

170 g di farina 00;

50 g di farina di ceci;

un limone biologico;

2 mele;

8 g di lievito per dolci.

In una ciotola sbattere le 3 uova con lo zucchero, aggiungere poi lo yogurt, la buccia grattugiata del limone biologico e l’olio di semi. Dopo qualche minuto, versare a pioggia la farina 00, la farina di ceci e poi il lievito, sempre con le fruste elettriche in azione. Infine, unirvi i semi di chia e le mele, dopo averle sbucciate e tagliate a cubetti. Imburrare e infarinare le formine per i muffin e versare il composto più o meno a metà altezza. Cuocere in forno a circa 180 gradi per 20 minuti.