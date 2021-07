In estate è importantissimo, per rifornirci di sali minerali e altri nutrienti che ci aiutano nella digestione, avere un adeguato apporto di acqua. Inoltre, con l’acqua si eliminano le scorie del metabolismo, e regoliamo meglio la temperatura del nostro corpo.

Ci possono essere però delle differenze fra ogni singolo soggetto. Ad esempio, gli sportivi e gli anziani solitamente avvertono meno lo stimolo della sete ma questo non significa che non bisogna bere, anzi.

È assolutamente sconsigliato aspettare di sentire il bisogno di bere ma è necessario fare un reintegro dei liquidi costante. Per questo è sempre utile avere con sé in questi periodi caldi una bottiglia d’acqua sempre a portata di mano.

Quanti liquidi è importante reintegrare durante la giornata

Il motivo è che nell’arco della giornata ogni adulto sano dovrebbe bere almeno 1,5 lt di acqua più un altro mezzo litro attraverso il consumo di altri alimenti.

Ecco perché è utilissimo sapere quali sono i principali cibi che contengono più acqua. In questo modo si potrà scegliere quelli più utili e che ci piacciono.

È anche vero però che non tutti i cibi contengono la stessa quantità d’acqua per tale ragione vengono in soccorso le linee guida dell’Ente Crea – Alimenti e nutrizione che ci da alcune indicazioni interessanti.

Contro la sete basta mangiare questi 5 cibi che contengono tantissima acqua

Ad esempio, che frutta, ortaggi e latte hanno ben l’85% di acqua. A seguire ci sono la carne, le uova il pesce e i formaggi freschi che hanno circa tra il 50 e l’80% d’acqua.

Poi ci sono riso cotti e pasta con il 60-65% e infine pane e pizza con 20-40% di acqua e i biscotti insieme alla frutta secca che contengono meno del 10% di acqua.

C’è però un’informazione molto interessante che possiamo trarre da queste linee guida. Ovvero che contro la sete basta mangiare questi 5 cibi che contengono tantissima acqua. Infatti c’è una classifica che mette in ordine i cibi con il più alto contenuto di acqua.

La classifica dei primi 5 cibi che contengono più acqua

Nei primi 5 posti troviamo questi alimenti la cui acqua è misurata come rapporto tra grammi/100 grammi di prodotto. Ai primi tre posti ci sono i cetrioli la lattuga da taglio e i ravanelli con il 96,5 di acqua.

Poi il cocomero con il 95,3 e la cicoria da taglio, coltivata con il 95,3 di acqua. La zucchina anch’essa ricca di acqua, si colloca invece al 18esimo posto con il valore di 93,6.

Quindi quando si cercano cibi con alto contenuto di acqua, il consiglio è quello di valutare la possibilità di consumare questi appena elencati. Ovviamente, nel caso in cui ci siano problemi di altra natura è sempre bene valutare con il proprio dietologo e seguire i suoi consigli.

