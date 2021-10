Solo chi vive con un amico a quattro zampe sa quanti momenti di felicità regala. Si ritorna bambini. Un po’ come quando si era entusiasti per una palla, oppure ci si ritrovava a sorridere correndo sotto la pioggia. Alla bellezza di questi momenti, però, si possono accompagnare dei piccoli fastidi e inconvenienti. Ad esempio, in un altro articolo abbiamo di quando il cane mangia le feci e di cosa bisogna fare, secondo gli esperti, per fermare questo strano comportamento. Oggi, invece, parleremo di un altro inconveniente.

Quando piove il nostro cane emana un terribile odore di bagnato. Conviverci per qualche ora va bene, ma cosa fare se quello stesso odore impregna la casa e la macchina per giorni? Contro la puzza di cane bagnato 2 ingredienti possono eliminare definitivamente il problema e non si tratta di costosi prodotti da acquistare al negozio d’animali. Per prima cosa, però, scopriamo perché in nostro cane puzza.

Non tutti i cani emanano lo stesso odore. Infatti, esistono razze che puzzano di più rispetto ad altre. I cani scelti per la compagnia e per vivere in appartamento soffrono meno di questo problema. Altri, invece, hanno un odore che è particolarmente forte, probabilmente a causa del grasso accumulato sotto la pelle. Poi ci possono essere altre cause. Per esempio la mancanza d’igiene quotidiana o patologie legate alla pelle.

Teniamo presente che un cane non può profumare come il nostro detersivo per i pavimenti preferito. Tuttavia, c’è differenza tra un cane che ha un odore forte e pungente e uno che sa di pulito. Nel primo caso, il problema può derivare anche da disturbi della pelle (allergie, dermatiti, piaghe) e ormonali. In quei casi, il veterinario può intervenire ricercando la causa scatenante.

Se, invece, il cane puzza dopo la passeggiata, probabilmente è perché si è rotolato vicino a oggetti puzzolenti. Oppure, sul suo pelo c’è dell’umidità in eccesso. Per eliminare l’odore di cane bagnato, la spazzola è un ottimo rimedio. Basta una passata per eliminare lo sporco e ridistribuire il sebo.

Ancora, di ritorno da una passeggiata sotto la pioggia o sul prato bagnato il pelo va asciugato perfettamente. Un altro metodo efficace può rivelarsi l’acquisto di prodotti a base di enzimi naturali che riattivano il corretto pH della pelle. Anche l’aceto di mele è utile a mantenere il pelo pulito, morbido e lucente.

L’altro ingrediente magico è il bicarbonato. Per eliminare l’odore forte del cane da tappeti, dalla macchina o dal divano basta cospargerli con questa polvere. Dopo qualche in posa il bicarbonato avrà assorbito gli odori e potrà essere aspirato con l’aspirapolvere.