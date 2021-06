Vi sono dei disturbi che non ci lasciano in pace in nessuna stagione dell’anno. E che, anzi, nel periodo caldo si intensificano. Tra le tante spiacevoli conseguenze dell’estate e delle temperature che si alzano non vi sono solo eritemi, micosi e allergie. Un ulteriore problema che ci può affliggere è rappresentato dalla follicolite.

Sicuramente su internet avremo trovato una marea di presunte soluzioni a questo flagello, ma alcune erano magari troppo invasive e scomode da effettuare. Meglio invece rivolgersi a dei prodotti più sicuri e senza conseguenze drastiche sulla pelle.

I consigli di base per limitare il problema

La follicolite è un’infiammazione dei follicoli piliferi, e nei casi gravi può diventare una vera e propria infezione. I responsabili sono virus, funghi e batteri. Si presenta solitamente con delle macchioline rosse in testa o sul corpo.

I fattori scatenanti possono essere una rasatura errata o troppo frequente, abiti troppo stretti e, soprattutto in estate, la sudorazione eccessiva. Per limitarla è importante non toccare o grattare le zone colpite. Inoltre, cerchiamo di mantenere la pelle sempre ben umida e detersa e non usiamo prodotti aggressivi, come certi shampoo e bagnoschiuma. Anche quello che mangiamo svolge una parte importante sull’aggravarsi del problema: evitiamo cibi grassi o che possano intaccare il fegato. E, ovviamente, consultiamo sempre il nostro dermatologo.

Contro la follicolite non servono miracoli ma questo straordinario e benefico rimedio naturale

Fatte le giuste premesse, ecco come promesso la soluzione della nostra Redazione per arginare il problema. Si tratta di un impacco naturale a base di argilla da applicare sul cuoio capelluto, una delle parti più colpite. Contro la follicolite non servono miracoli ma questo straordinario e benefico rimedio naturale.

L’argilla la si può reperire in erboristerie ben rifornite oppure su internet. Consigliamo di utilizzare quella bianca per pelli delicate, negli altri casi va bene quella verde. Per realizzare la maschera casalinga ci basta versare 2 o 3 cucchiai di argilla e dell’acqua tiepida in una ciotola, e mescolare. All’occorrenza, dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti, potremmo aggiungere poche gocce di olio di tea tree, un antibatterico e antimicotico naturale.

Dopo aver distribuito la soluzione in testa lasciamo agire per circa mezzora, poi risciacquiamo tutto con uno shampoo neutro. Consigliamo di non ripetere il trattamento per più di 1 volta alla settimana, per non ottenere l’effetto opposto.