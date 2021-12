Mancano pochissimi giorni all’arrivo dell’inverno, ma ormai le temperature sono molto basse e la neve ha già fatto la sua comparsa in alcune zone dell’Italia.

Anche le nostre abitudini si adeguano a questa nuova condizione metereologica. Si preferisce rimanere in casa a guardare una serie televisiva riscaldati da una calda coperta o sorseggiare una tisana.

Si dedica più tempo anche alla cucina e alla preparazione di piatti caldi e fumanti. Infatti minestrone, brodo, e vellutate riscaldano le fredde giornate d’inverno.

Contro il colesterolo nel sangue e problemi al cuore ecco un piatto ricco di vitamina D e K

Possiamo affrontare la stagione invernale anche gustando delle buonissime zuppe calde. Un piatto della tradizione contadina, ricco di proprietà fondamentali per il benessere del nostro organismo. Le zuppe sono realizzate con gli ortaggi di stagione: broccoli, cavolfiori, zucca, patate, ma anche legumi secchi.

Un concentrato di vitamine e minerali dalle proprietà antiossidanti, che aiutano a rafforzare le difese immunitarie e prevenire alcune malattie

Infatti oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori la ricetta su una zuppa calda, molto salutare, che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole.

Gli ingredienti principali sono il farro, la zucca e i funghi.

Il farro è un cereale molto utilizzato, non solo per il suo gradevole sapore, ma anche per le sue proprietà nutritive. Infatti una delle sue maggiori caratteristiche è quella di possedere una grande quantità di fibre, utili al nostro intestino. Inoltre aiuterebbe anche a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, preservando il cuore.

Anche i funghi sono degli alimenti molto salutari. La vitamina D, sarebbe un grande aiuto per la salute delle ossa. Mentre la vitamina K aiuterebbe la coagulazione.

Infine abbiamo la zucca, un tipico ortaggio autunnale che aiuterebbe a fare il pieno di vitamine e minerali. Quindi contro il colesterolo nel sangue e problemi al cuore ecco un piatto ricco di vitamina D e K.

Ingredienti per la zuppa

350 grammi di farro decorticato;

1 porro;

200 grammi di zucca;

50 grammi di porcini secchi;

rosmarino o alloro;

2 litri di brodo vegetale sale;

pepe quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta.

La preparazione di questa zuppa è molto semplice. Cominciamo la ricetta mettendo in ammollo i funghi porcini in acqua calda per circa 30 minuti. In una pentola facciamo scaldare l’olio e aggiungiamo il porro affettato finemente, la zucca tagliata a piccoli cubetti e il farro precedentemente lavato sotto l’acqua corrente. Lasciamo rosolare e aggiungiamo la metà del brodo, i funghi, un po’ della loro acqua filtrata e le erbe aromatiche. Durante la cottura, correggiamo la densità con il brodo rimasto e saliamo a piacimento.

Terminata la cottura impiattiamo e aggiungiamo un filo di olio e del pepe.

