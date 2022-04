In passato il benessere economico ci ha spinto a mettere sulle nostre tavole piatti sempre più elaborati e magari anche molto costosi. Purtroppo molti si sono dimenticati che salute e risparmio in cucina possono andare a braccetto. In genere i cibi più semplici e naturali sono anche i più salutari ma anche quelli dal costo minore. Una ricetta che viene dall’antichità trasforma gli scarti di un vegetale comunissimo in un delizioso piatto con zero colesterolo ed alleato del cuore. Scopriamo questa antica e semplicissima ricetta.

Purtroppo la nostra cucina negli ultimi decenni è notevolmente peggiorata. Cibi confezionati e junk food hanno progressivamente preso il posto degli alimenti più naturali e genuini. Apparentemente abbiamo sempre meno tempo per mangiare, cosi preferiamo cibi precotti e confezionati che però non sono il massimo della salute. Si preferiscono sempre di più alimenti spazzatura e ignoriamo i super cibi che aiutano a tenere lontano il colesterolo e a pulire le arterie.

Cibi sempre più grassi mettono a rischio la salute del nostro cuore, oltre che la nostra linea. Ortaggi e vegetali sono sempre meno presenti nella dieta quotidiana. Spesso scordiamo che ci sono delle verdure che sono molto indicate per abbassare il colesterolo e recuperare la linea.

Contro il colesterolo e per il cuore ecco una rapidissima ed antica ricetta antispreco a base di un comunissimo vegetale

La patata è forse uno dei cibi più snobbati ultimamente. Eppure chi va al fast food non può fare a meno di mangiare le patatine fritte. Per non parlare dei bambini che si mangiano intere confezioni di patatine chips. Ma quanti si comprano le patate e le cucinano per casa?

Le patate apportano mediamente 80 calorie ogni 100 grammi e sono una miniera di carboidrati. I benefici di questi tuberi sono numerosi come quello di favorire il metabolismo grazie alla ricchezza di vitamina B. Le patate sono ricche di potassio che protegge cuore e arterie e regola la pressione del sangue. Inoltre la quercetina di cui sono ricche, potrebbe avere anche una funzione cardioprotettiva.

Anche le bucce della patata apportano molti benefici all’organismo. Queste potrebbero aumentare le difese antiossidanti e aiutare a combattere infiammazioni, infezioni e anche tumori. Ma chi mangia le bucce delle patate? Eppure questo apparente scarto che molti buttano, al forno sono una leccornia se preparata in questo modo.

Prendiamo 5 patate, 3 cucchiai di olio extravergine, 2 pizzichi di sale, un po’ di pepe e del rosmarino tritato. Si lavano le patate e si pelano. Le patate pelate si conservano per cucinare in altro modo. Le bucce si condiscono in una ciotola con olio, sale, pepe e rosmarino. Poi si adagiano su una teglia e si infornano a 210 gradi per circa mezz’ora. Il risultato sarà una vera e propria leccornia. Una ricetta semplice e veloce, economica e salutare, contro il colesterolo e a favore del nostro sistema cardiocircolatorio.

