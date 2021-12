Sono molte le persone che soffrono di sudorazione eccessiva. Anche nei periodi più freddi dell’anno, questo problema crea notevoli disagi. In ogni stagione i piedi rinchiusi nelle scarpe cominciano a emanare un odore terribile. Questo diventa un fattore determinante per chi lavora fuori casa per tutto il giorno.

Leggermente diverso, ma con disagi anche peggiori, è il problema dell’eccesso di sudore ascellare con conseguente cattivo odore. Ne abbiamo già parlato nell’articolo Sconfiggere per sempre l’imbarazzo del sudore ascellare estivo con 2 rimedi naturali a prova di camicia che risolvono il problema alla radice. Questo può dipendere da svariati fattori che spesso ci sembrano irrisolvibili. Infatti, esistono vari rimedi e in alcuni casi vere e proprie terapie volte a risolvere il problema in questione.

Il talco

Uno dei prodotti più utilizzati in assoluto è il talco. Questa polvere bianca sovente profumata, ha la capacità di assorbire l’umidità e il sudore in eccesso. Pensato per la cura del corpo in generale, il talco è anche usato come dopobagno per i bambini.

Ma siamo sicuri che sia il solo modo per prevenire il problema? Contro il cattivo odore dei piedi e ascelle sudate ecco 2 sostituti del talco naturali ed economici. Invece, di comprare flaconi di borotalco e affidarci alle composizioni chimiche di questo prodotto industriale, è possibile sperimentare alternative diverse. In questo articolo ne riveliamo alcune prive di qualsiasi controindicazione e rischio.

Il primo ingrediente naturale alternativo al talco è l’amido di riso (Oryza Sativa). Un prodotto assolutamente delicato e indicato per le pelli più sensibili. Usato in passato anche come cipria naturale, ha notevoli capacità assorbenti e toglie i cattivi odori. Infatti, oggi si trova compre ingrediente in svariati prodotti cosmetici.

Se invece desideriamo un prodotto profumato naturalmente, possiamo creare il nostro talco personale in pochi minuti. Ci servirà dell’amido di mais (in questo articolo possiamo consultare gli usi alternativi) o di riso. Entrambi non hanno controindicazioni e lasciano la pelle liscia. Poi aggiungeremo qualche goccia di olio essenziale adatto per la pelle e un cucchiaino di bicarbonato.

Per comporre il talco mescolare 50gr di amido di mais (o riso) con 25gr di bicarbonato di sodio. Dopo aggiungere qualche goccia di olio essenziale e usiamo un mixer per far diventare polvere il composto. L’accortezza è che non ci siano grumi prima che il talco venga conservato in un recipiente chiuso.

Questo borotalco casalingo potrà essere utilizzato ogni volta che si desidera per piedi e sotto le ascelle. Oltre a lasciare una piacevole profumazione, assorbirà il sudore in eccesso.