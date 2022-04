Contro i trigliceridi alti basterebbero pochi grammi di questi prodotti che disintossicherebbero e pulirebbero il fegato

Ci concentriamo spesso sui livelli di colesterolo, ma raramente su quelli dei trigliceridi. Conoscere il colesterolo totale è importante perché qualora quello cattivo fosse elevato, allora potrebbero esserci dei problemi, di non poco conto.

Tuttavia, trigliceridi e colesterolo camminano di pari passo. Anche perché, per calcolare la scomposizione del colesterolo totale, bisognerebbe conoscere la quantità di trigliceridi presente nel sangue. Come il colesterolo, anche i trigliceridi sono grassi, di cui la maggior parte deriva dall’alimentazione.

Una quantità eccessiva rappresenterebbe un fattore di rischio per la salute del cuore e del fegato. Ecco perché è fondamentale tenere entrambi sotto controllo. Per fare ciò, bisognerebbe sottoporsi a esami del sangue e, successivamente, valutare insieme al proprio medico tutto il necessario per abbassarli.

Infatti, trigliceridi e colesterolo potrebbero essere ridotti attraverso una sana e corretta alimentazione, priva di grassi e zuccheri, preferendo alimenti integrali e ricchi di fibre. Inoltre, anche l’attività fisica aiuta in tal senso. Infatti, gli esperti suggeriscono come camminare per ridurre il colesterolo cattivo.

Come dicevamo, contro i trigliceridi alti basterebbero pochi grammi di alcuni alimenti, i quali avrebbero delle proprietà benefiche innate e che sarebbero degli ottimi alleati per contrastarli. In questo modo, aiuteremo anche a pulire il fegato, tramite un effetto detox.

Pulire il fegato attraverso l’alimentazione

Il fegato è un organo estremamente importante, e per questo dobbiamo prendercene cura a 360° gradi. In questo, la prevenzione aiuta tanto. Preveniamo una possibile malattia, non solo attraverso l’alimentazione, ma evitando soprattutto la consumazione di alcol.

Per quanto riguarda gli alimenti, partiamo da una spezia fondamentale, ossia la curcuma. Secondo Humanitas, è ricca di antiossidanti e favorirebbe la riduzione di colesterolo e trigliceridi, poiché buona fonte di fibre e di polifenoli. Per un effetto detox, consigliamo di bere una tazza la mattina o la sera, con curcuma e succo di limone.

Anche il tè verde è fonte di polifenoli e antiossidanti e avrebbe specifiche proprietà nella protezione del sistema cardiovascolare. Infatti, ridurrebbe il colesterolo e lo sviluppo dell’arteriosclerosi, nonché proteggerebbe il fegato. Tuttavia, è bene fare attenzione a non esagerare con la quantità.

Tra questi non poteva mancare l’aglio che, grazie all’allicina, un potente antiossidante, combatterebbe le tossine, pulendo fegato e proteggendo il cuore, come sostiene Humanitas. Basta uno spicchio d’aglio di pochi grammi per beneficiare delle sue proprietà.

Contro i trigliceridi alti basterebbero pochi grammi di questi prodotti che disintossicherebbero e pulirebbero il fegato

Ultima, ma non per importanza, la mela che, grazie al suo potere antiossidante, proteggerebbe il sistema cardiovascolare, normalizzando i livelli dei grassi e degli zuccheri presenti nel sangue. È fonte di fibre, tra cui la pectina, che pulirebbe la bile. Insomma, una mela al giorno toglie il medico di torno.

Tuttavia, quest’articolo non intende sostituirsi al parere del medico ed è solo a titolo informativo. Pertanto, invitiamo i gentili Lettori a rivolgersi al proprio medico, che indicherà la migliore dieta da seguire.

Lettura consigliata

Questi formaggi terrebbero a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi e hanno un gusto delicato che farà impazzire