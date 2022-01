Per ogni stagione che passa c’è qualche fastidioso animaletto che infesta le nostre case e non ci lascia in pace. Ma di una cosa siamo certi: non importa il periodo dell’anno, i piccioni sono una presenza costante. Questi uccelli si ammassano su tetti e balconi delle abitazioni, depositando i loro disgustosi escrementi proprio fuori casa.

Trovare un rimedio per allontanarli senza fare loro del male non è semplice. Per di più, le soluzioni che tentiamo solitamente non ci danno la certezza dell’efficacia. Per questo oggi proporremo un sistema che reputiamo tra i migliori per levarci di torno i piccioni, per nulla controverso e poco ingombrante.

Portatori di malattie

L’invasione dei piccioni è ormai il pane quotidiano di molti. La loro invadenza, però, è solo il margine del vero problema. Infatti, questi animali potrebbero diffondere microorganismi patogeni.

Per non parlare del secondo aspetto da porre in rilievo. È facile, infatti, vedere l’esterno della propria casa bombardato dagli escrementi di questi volatili. Oltre al problema igienico, saremo noi a dovere ripulire il tutto per l’ennesima volta.

Contro i piccioni che infestano tetti e balconi ecco la soluzione definitiva per allontanarli da casa senza ucciderli

Per debellare la “minaccia” dei piccioni in maniera innocua esistono validi rimedi naturali. Oggi, però, proporremo una soluzione più pratica e altrettanto concreta. Si tratta di appositi dissuasori da posizionare fuori casa per scoraggiare gli uccelli ad appollaiarsi accanto a noi. Infatti, contro i piccioni che infestano tetti e balconi ecco la soluzione definitiva per allontanarli da casa senza ucciderli.

Sul mercato vi sono di diversi tipi di dissuasori, come quelli elettrici o sonori. Oggi, però, vogliamo consigliarne alcuni alternativi, con funzionamento meccanico.

I primi sono i dissuasori a spillo. Sono perfetti per tenere alla larga i piccioni da grondaie, cornicioni e davanzali. Generalmente, sono in acciaio inox e presentano delle estremità appuntite lunghe e sottili. Per applicarli basterà fissarli con delle viti sull’apposita superficie.

Simili a questi consigliamo i dissuasori a filo. Funzionano nello stesso modo ma sono ancora meno ingombranti e risaltano meno alla vista, anche se altrettanto efficaci.

Per ultimo vi sono le reti in acciaio, perfette per la difesa di tetti e cortili. Una volta installate saranno un chiaro ostacolo per i piccioni che finora avevano scelto casa nostra per nidificare.