Contro i capelli che cadono a ciocche ecco 4 maschere fai da te super rinforzanti che potrebbero fare al caso nostro

Sta arrivando uno dei due periodi dell’anno in cui ci ritroviamo a far i conti con un’abbondante caduta di capelli.

In primavera, infatti, così come in autunno, la chioma si prepara per affrontare al meglio la stagione ventura.

In particolare con la primavera c’è un vero e proprio rinnovamento, uno spirito di rinascita che abbraccia tutto quello che ci circonda.

Come avviene per i fiori e le piante così i nostri capelli cadono in maggior quantità per rinascere più forti e sani.

Tuttavia, a volte questo ricambio può preoccuparci più del dovuto, soprattutto quando ci ritroviamo a ripulire gli scarichi di docce e vasche da bagno.

Ci ritroviamo con quel pugno di capelli in mano chiedendoci se non ci sia dietro qualcosa di più.

Approfondire lo stato generale di salute, in questo senso, può essere estremamente utile.

Diversamente, contro i capelli che cadono a ciocche possiamo intervenire con un aiutino.

Non sottovalutiamo certi aspetti

Lo stress è davvero una brutta bestia in tutti gli ambiti della vita e anche in questo non è da meno.

Tra le diverse conseguenze di una sua cattiva gestione, infatti, possiamo trovare anche un diradamento della chioma.

Lo stile di vita può, dunque, influire anche sulla salute e sul benessere di capelli e di unghie, che possono risultare indebolite e facili a spezzarsi.

In tal senso è ovviamente importantissimo anche seguire un’alimentazione corretta, bilanciata e ricca di vitamine e minerali.

Uno degli alimenti a cui possiamo ricorrere è un inaspettato e amatissimo snack, che contribuirebbe a rallentare la caduta dei capelli.

Ricordiamo, infine, di mantenere sempre alto il livello di idratazione che, come più volte abbiamo ricordato, è fondamentale per star bene dentro e fuori.

Ma scopriamo ora come dare un booster di energia e vitalità ai nostri capelli con pochi prodotti, tutti naturali, per delle strepitose maschere home made.

Contro i capelli che cadono a ciocche ecco 4 maschere fai da te super rinforzanti che potrebbero fare al caso nostro

Gli ingredienti per la prima maschera sono:

2 cucchiai di olio di ricino;

2 cucchiai di succo di limone;

1 tuorlo d’uovo.

Applichiamo su capelli leggermente umidi massaggiando alla radice per favorire la circolazione e l’assorbimento dei nutrienti.

Dopo 30 minuti procediamo con il nostro solito lavaggio.

Seconda maschera

1 uovo intero;

1 tazza di latte;

2 cucchiai di succo di limone;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Il procedimento è identico a quello della maschera precedente.

Terza maschera

1 banana schiacciata;

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva;

1 cucchiaio di olio di cocco;

1 cucchiaio di miele.

Questa maschera, a differenza delle altre, dovrà restare in posa solo 20 minuti.

Quarta maschera

1 avocado schiacciato;

½ tazza di latte;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 cucchiaio di olio di mandorle.

Anche qui l’attesa deve essere di circa 20 minuti.

Possiamo alternarle e provarne una a settimana, in poche applicazioni potremmo apprezzare risultati sorprendenti.