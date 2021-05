Stando a quanto riferiscono le statistiche di settore, gli attacchi di panico colpiscono sempre più uomini e donne di qualsiasi età. Sono sempre più frequenti anche nei giovani e cominciano a essere legati a doppio filo ai livelli ormai elevati di ansia e stress. Contro gli improvvisi attacchi di panico la soluzione è molto più semplice di quanto possiamo pensare anche senza medicine. La vedremo in questo articolo dei nostri Esperti, considerando comunque che se ne soffriamo spesso, è bene rivolgersi a uno specialista.

Come prevenire un attacco d’ansia

Contro gli improvvisi attacchi di panico la soluzione è molto più semplice di quanto possiamo pensare anche senza medicine, ma con la semplice prevenzione, soprattutto sull’ansia. A patto, come dicevamo, di non essere soggetti particolarmente preposti agli attacchi di panico, ecco il primo consiglio dei nostri Esperti: coccolare noi stessi. Solitamente gli attacchi di panico e ansia tendono a colpire i più giovani immediatamente prima e dopo un fatto importante. Un esempio? Il classico e temuto esame scolastico.

Invece, secondo le ricerche, gli adulti sono abituati ad accumulare le scorie e la tensione della giornata, sfogandole tutte assieme alla fine. Ecco, allora che, se possibile, appena finito il lavoro, spegniamo il cellulare, rinunciamo al computer e dedichiamoci a noi stessi. Una passeggiata, una corsa, un giro in bici, una partita a tennis o a calcetto. Ma, anche dello yoga o dello stretching. La lettura, la visione di un buon film, il giardinaggio. Anche, semplicemente andare a fare la spesa o cucinare, se hanno un effetto calmante sul nostro organismo.

Saper dire anche di no

Ansia e stress, che possono portare a un improvviso attacco di panico, nascono anche dalle nostre incertezze. La prima cosa importante da fare è non rimuginare su quello che avremmo potuto fare, ma non abbiamo fatto. La seconda, altrettanto importante, secondo psicologi e psicanalisti, è saper dire di no. Al compagno della vita, ai figli, agli amici, ai colleghi e, spesso soprattutto al datore di lavoro. Noi siamo ciò che siamo e dobbiamo migliorarci, ma non a costo di rimetterci la salute. Un proverbio indiano, tra i più conosciuti, dice: “Sii sempre te stesso e nessuno ti rimprovererà mai di farlo in modo sbagliato”.

