Ci sono alcuni disturbi che per alcuni non vanno mai in vacanza ed uno di questi è sicuramente il gonfiore di gambe, caviglie e piedi. Molti infatti relegano questo problema alla sola stagione estiva, dove le alte temperature contribuiscono ad un maggior accumulo di liquidi e relativo gonfiore.

In realtà questo ristagno, dal nome specifico di edema, ha diverse cause scatenanti, presentandosi più come sintomo che come vera e propria patologia.

La prima è l’abitudine di stare o troppo seduti o in piedi per troppo tempo, così come l’utilizzo di alcuni farmaci ed il consumo di sale in eccesso.

Diversamente, possono esserci delle disfunzioni linfatiche o circolatorie che entrano in gioco o oscillazioni ormonali dovute a ciclo mestruale e gravidanza. Anche malattie a carico di reni, cuore, fegato e tiroide e problemi di pressione sanguigna possono fare la differenza.

Occhio a queste abitudini

Ovviamente contro gambe, caviglie e piedi gonfi, prima ancora di trattamenti specifici, la cosa si può in qualche modo prevenire. Il consiglio più diffuso contro qualsiasi patologia è quello di mantenere uno stile di vita sano, dunque evitare il fumo e svolgere costante attività fisica. Un altro modo può essere quello di tenere le gambe sollevate durante il sonno e sottoporsi ad appositi massaggi. Infine, un capitolo importante è da dedicare all’alimentazione.

Sarebbe fondamentale ridurre il consumo di sale e preferire a tavola carne magra, legumi e pesce ed evitare cibi particolarmente grassi e fritti. Esistono poi delle verdure che sembrerebbero contribuire al drenaggio dei liquidi stagnanti all’interno dell’organismo. Scopriamo quali sono nello specifico.

Contro gambe, caviglie e piedi gonfi sono queste le verdure che andrebbero preferite per un veloce drenaggio dei liquidi

Ci sono alimenti che potrebbero influire sia positivamente che negativamente su determinate patologie.

Alcuni sembrerebbero anche interagire con alcuni farmaci, come ad esempio il carciofo o la verza.

Esiste poi al contrario un alimento che, aggiunto anche ad una semplice insalata, sarebbe un utile alleato contro il colesterolo.

In caso di edema degli arti, gli alimenti ed in particolare la frutta e verdura consigliate sono i seguenti: asparagi, barbabietole, uva, fagiolini, verdure a foglia verde, ananas, zucca, cipolla, aglio. Questi sono infatti considerati dei vegetali drenanti e sembrerebbero essere dei veri toccasana contro il gonfiore.

Ovviamente è fondamentale, in caso di ristagno importante, consultare il proprio medico che valuterà la soluzione più consona. Tra queste, eventualmente, anche il ricorso a farmaci diuretici o altri trattamenti.