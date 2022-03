Avere una bella chioma è un dettaglio estetico tutt’altro che irrilevante. Ecco perché moltissime persone, sia donne che uomini, combattono quotidianamente contro gli inestetismi del cuoio capelluto. Tra i problemi più frequenti legati ai capelli, ci sono la forfora e la caduta. In entrambi i casi, possiamo rivolgerci ad appositi prodotti farmaceutici, come shampoo antiforfora o lozioni rinforzanti.

Ma, se non vogliamo spendere molti soldi in farmacia, possiamo anche affidarci a vecchi trucchi e rimedi della nonna. Ci sono tanti ingredienti naturali che possono rinforzare i capelli e il cuoio capelluto, prevenendo la caduta ed eliminando la forfora. L’utilizzo di questi rimedi alternativi non poggia su alcuna base scientifica, ma si basa sulla tradizione casalinga. Potrebbe sorprenderci, per esempio, l’effetto dell’applicazione del tè sui nostri capelli.

Contro forfora e caduta dei capelli l’arma segreta delle nonne è questo ingrediente naturale dopo lo shampoo

Tra i vari rimedi naturali per mantenere forti e in salute i nostri capelli, ci sarebbe anche il tè. Si tratta del più classico dei rimedi della nonna (ma molto spesso le nonne avevano ragione).

Le nonne utilizzavano il tè come fosse una maschera rinforzante e antiforfora. Per farlo lo applicavano direttamente sul cuoio capelluto. Cominciamo preparando un tè piuttosto forte, utilizzando almeno 3 bustine in una pentola di acqua. Quando il tè sarà pronto, versiamolo in un vecchio contenitore di shampoo e portiamolo con noi sotto la doccia. Dopo aver fatto lo shampoo, applichiamo il tè sul cuoio capelluto e massaggiamo con la massima delicatezza. Lasciamo agire il tè per qualche minuto (proprio come fosse una maschera per capelli), poi risciacquiamo. Asciughiamo i capelli con il phon oppure all’aria.

Alcuni utilizzano il tè anche senza aver fatto prima lo shampoo. In questo caso possiamo bagnare i capelli direttamente con il tè, per poi risciacquare e asciugare.

Altri rimedi naturali validi per forfora e caduta dei capelli

Come anticipato, la lista dei rimedi della nonna contro forfora e caduta dei capelli non si esaurisce con l’utilizzo del tè. Esistono anche altre soluzioni del tutto naturali che possiamo provare senza rischi.

Tra queste menzioniamo l’aceto, lo yogurt, la polpa di avocado e l’aloe vera. Alcuni utilizzano anche maschere fatte con il miele (ma attenzione al dosaggio o avremo tutti i capelli appiccicosi).

Esistono poi soluzioni naturali contro altri inestetismi dei capelli. Per esempio le bucce di patata, la salvia e il rosmarino pare siano in grado di coprire i capelli bianchi.

