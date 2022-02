Le vitamine sono micronutrienti indispensabili per il buon funzionamento del nostro organismo. In particolare sono fondamentali per lo sviluppo, per il sistema nervoso, per la prevenzione e la cura delle anemie e per il sistema immunitario. Inoltre proteggono contro i radicali liberi e contribuiscono al benessere della cute e delle mucose. Le vitamine sono contenute in alimenti come frutta e verdura ed è per questo che è fondamentale seguire un regime dietetico sano e variegato.

Carenze di vitamina possono provocare seri problemi alla salute. Sembrerebbe, addirittura, che una carenza di vitamine B1, B12 e vitamina A possa determinare funzioni anomale nel cervello. Ad esempio uno stress ossidativo o un accumulo di proteine, con conseguente neuro-degenerazione. Un’alimentazione equilibrata potrebbe, pertanto, soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamine e contribuire al benessere della nostra salute. Mentre la maggior parte di vitamine è contenuta negli alimenti, la vitamina D è scarsamente presente nei cibi.

Una sua carenza incide in maniera negativa sulla calcificazione delle ossa, determinando effetti del rachitismo nei bambini, deformazioni ossee e l’osteomalacia. La carenza di vitamina D pertanto può comportare ossa più fragili, debolezza muscolare e dolori articolari.

Contro dolori alle ossa e debolezza ecco come colmare la carenza di vitamina D con questo comune alimento tanto amato

La vitamina D che come detto sopra è scarsa negli alimenti e viene assorbita dall’organismo mediante l’esposizione dei raggi solari. Tuttavia nel periodo invernale, quando la luce del sole scarseggia e si è sempre coperti per proteggersi dal freddo, potremmo rischiare una carenza di vitamina D. In situazioni di carenza, andrebbe integrata.

Una ricerca condotta in Finlandia e riportata dal CORDIS, ha dimostrato che si potrebbe utilizzare il pane come mezzo per integrare la carenza di vitamina D. In particolare, si è provveduto ad integrare il pane di grano e segale con la suddetta vitamina, sotto forma di polvere solubile in acqua.

Dagli esami, è risultato che quest’ultima era omogeneamente distribuita nel pane e non spariva durante la cattura. Allo studio hanno partecipato, per tre settimane, 4 gruppi di donne sane. Il primo e il secondo gruppo hanno consumato 85 gr di pane di grano e 85 gr di pane di segale integrati di vitamina D. Mentre il terzo gruppo ha assunto pane di grano non integrato. Infine, il quarto gruppo ha avuto pane di grano non integrato più una compressa da 10 microgrammi di vitamina D.

Dai risultati è emerso che solo il terzo gruppo non aveva avuto alcun segno di miglioramento. Pertanto integrare il pane con la vitamina D potrebbe essere un’ottima soluzione contro dolori alle ossa e debolezza diffusa.

