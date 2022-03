Quando si tratta di contratture e acciacchi, si sa, la necessità è quella di trovare un pochino di sollievo. Così nel corso delle epoche gli uomini hanno utilizzato le sostanze naturali che trovavano per cercare rimedio. Alle volte notavano del sollievo, così proseguivano nell’utilizzo. Questo poteva capitare con erbe, frutta e verdura. Queste, infatti, sono una miniera di sostanze naturali. Ma non sempre però i relativi benefici sono comprovati dalla scienza attraverso studi mirati.

Qualcosa di simile si potrebbe dire per i benefici della bromelina, un enzima che si trova all’interno del succo, e del gambo, dell’ananas. Molti assicurano che contro dolori a collo, spalle e infiammazioni in generale, questa sostanza arrechi un effetto benefico. Ma vediamo perché in erboristeria troviamo pasticche ottenute dal gambo d’ananas e perché secondo i consigli della nonna berne il succo farebbe bene.

Presente in varie parti dell’amato frutto tropicale

L’enzima della bromelina viene utilizzato in erboristeria come integratore alimentare e per una serie di proprietà di cui sarebbe dotato. Oltre a quelle proteolitiche e diuretiche, infatti, riuscirebbe a calmare il gonfiore ed il dolore che accompagnano le infiammazioni. Le proprietà benefiche antinfiammatorie e lenitive per l’organismo si estenderebbero poi alla capacità di accelerare il recupero della pelle bruciata. Allo stesso modo, si abbina spesso al trattamento contro la cellulite.

Il succo d’ananas si utilizza anche in cucina, visto che sarebbe in grado di rendere tenere le carni che ci apprestiamo a preparare. Gli enzimi proteolitici come la bromelina, infatti, vengono utilizzati per la produzione di composti utilizzati con il fine di ammorbidire la carne.

Contro dolori a collo, spalle e infiammazioni sarebbe proprio questo il trucco della nonna ma attenzione a queste due allergie

È importante sottolineare che, sebbene questa sostanza sia utilizzata in erboristeria, non risulterebbero comunicati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare benefici attestati riguardanti la bromelina.

Attenzione poi, perché, a prescindere dai possibili benefici, la bromelina potrebbe interferire con l’assunzione di antibiotici e anticoagulanti. Tra questi rientra anche un farmaco molto comune quale l’aspirina. Si sconsiglierebbe poi la sua assunzione se si ha un intervento chirurgico programmato. Inoltre, sembrerebbe potrebbe causare reazioni allergiche non solo a quanti ovviamente siano allergici all’ananas. Ma anche a coloro che sono infastiditi dal polline del cipresso e delle Graminacee. In sintesi, qualora si voglia assumere con costanza questo enzima contenuto nell’ananas, sarebbe meglio chiedere qualche delucidazione al proprio medico.

A proposito di ananas, infine, pochi conoscono il trucchetto utile a renderlo più dolce quando ci apprestiamo a mangiarlo.