Bere l’acqua, si sa, fa bene al nostro organismo, non solo per idratarci ma anche perché attraverso di essa vengono apportate altre sostanze nutritive al nostro corpo.

In alcuni casi specifici, come nel caso di febbre alta, stanchezza o altre problematiche, l’acqua è un grande sostegno e aiuto. In particolare, dovremmo bere molta acqua nei momenti in cui soffriamo di diarrea o abbiamo avuto una sudorazione eccessiva. Ma l’acqua non è l’unica risposta che possiamo dare al nostro organismo.

Non solo acqua ma anche integratori

Nel momento in cui siamo colpiti da vomito o diarrea, dovremmo ricorrere a integrare la perdita dei sali minerali con dei giusti integratori.

Il più delle volte, sotto consiglio del medico, ci verranno date delle bustine da sciogliere in acqua che potremmo prendere all’occorrenza e secondo le indicazioni fornite. A seconda della specifica problematica, ci verranno dati degli integratori a base di microelementi o macroelementi e potremo in tal modo sopperire ai problemi di salute momentanei.

Infatti, i sali minerali aiutano lo sviluppo del nostro organismo e lo mantengono funzionante e in salute. Quindi non è escluso che in alcuni casi i nostri medici possano proporci l’assunzione di specifici sali minerali in momenti particolari dell’anno.

La questione si fa più complessa e variegata quando vomito e diarrea ci hanno colpito per via di un’intossicazione alimentare o di un di virus o di batteri, ad esempio.

Contro diarrea, vomito e sudorazione eccessiva ecco come reintegrare velocemente i sali minerali secondo il nostro fabbisogno giornaliero

Infatti a causa di vomito e diarrea, ma anche di una sudorazione eccessiva dovuta a uno sport intenso, il nostro corpo potrebbe avere bisogno di reintegrare liquidi e sali minerali. Possiamo rimediare utilizzando preparati e bustine che si acquistano in farmacia o anche in quest’altro modo.

È probabile che non si abbia il tempo di andare a comprare il prodotto farmaceutico vista l’urgenza del momento. Si potrebbe tamponare con un rimedio casalingo facile e veloce da preparare con dei semplici ingredienti che abbiamo sempre in casa.

Prepariamo un litro di acqua e aggiungiamo due cucchiai di zucchero, mezzo cucchiaino di sale e mezzo di bicarbonato. Spremiamo anche un limone abbastanza grosso e filtriamolo con un colino per evitare grumi. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti fino al loro completo assorbimento e beviamo secondo necessità.

Contro diarrea, vomito e sudorazione eccessiva, ecco una bevanda per stare meglio nel giro di poco tempo e ripristinare le giuste quantità di sali minerali.