Sebbene le giornate invernali siano le più corte, quando il freddo si fa particolarmente pungente, queste sembrano non finire mai. Non è infatti semplice uscire totalmente indenni da una giornata particolarmente fredda che, spesso, acuisce i fastidi ad ossa ed articolazioni. Ancora peggio se siamo costretti a passare le giornate in casa, magari davanti al pc, ritrovandoci a fine giornata totalmente ghiacciati. Se apparteniamo a questa categoria dovremo innanzitutto trovare il modo di tenerci al caldo, magari con un occhio al risparmio. Ad esempio altro che stufette e termosifoni, ecco come scaldarsi in casa d’inverno praticamente gratis.

Se però nonostante tutti gli accorgimenti del caso continuiamo a percepire qualche acciacco, le cure naturali potrebbero lenire il fastidio. Infatti, contro debolezza e dolori articolari da freddo e umidità ecco 3 rimedi naturali perfetti per l’inverno.

Aiuti di natura per i dolori

Non è la prima volta che ci troviamo a fornire soluzioni naturali contro disagi di questo tipo.

In termini di saggezza popolare, infatti, avevamo detto che avevano ragione le nonne che per proteggere ossa e articolazioni dall’umidità questo rimedio naturale farebbe faville.

Un metodo particolarmente diffuso per contrastare gli acciacchi articolari sono gli impacchi di argilla verde. Questo è un rimedio naturale impiegato sia nelle cure di bellezza per le sue proprietà esfolianti, sia per lenire i dolori ad ossa e muscoli.

Sarà sufficiente preparare una miscela di acqua calda e argilla verde, magari arricchita con dell’olio di mandorle per poi applicare sulle zone interessate. Per amplificare l’effetto possiamo coprire l’impacco con una fascia di garza.

Un bagno di piacere

Arriva invece dall’Inghilterra un rimedio a base di magnesio che storicamente viene impiegato contro tensione muscolare e stress. Stiamo parlando dei Sali di Epsom, o sale inglese appunto, da utilizzare per rilassanti bagni caldi. Dovremo dissolvere i sali all’interno dell’acqua calda ed immergerci nella soluzione. Pare che il solfato di magnesio, di cui sono composti i sali, aiuti a ridurre i dolori alle articolazioni, in particola quelli a spalle, ginocchia e polsi.

Infine è impossibile non citare l’artiglio del Diavolo che, nonostante il nome, potrebbe rivelarsi paradisiaco per certi problemi. Quest’erba è particolarmente utilizzata nelle cure naturali in pomata o in compresse contro fastidi e dolori ad ossa e muscoli.

Questa soluzione green sembrerebbe avere buoni effetti contro disagi fisici quali mal di schiena, artrite e dolori articolari.

Sempre bene informarsi

Tutte le soluzioni proposte sono facilmente reperibili in erboristeria o on line. È tuttavia necessario ricordare che le cure, anche quando naturali, devono essere sottoposte al parere di un esperto per evitare controindicazioni ed eventuali effetti indesiderati.