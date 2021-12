Condurre uno stile di vita corretto e adottare un’alimentazione equilibrata è fondamentale per assicurarsi il benessere quotidiano e contrastare numerosi disturbi. Infatti cibi grassi e stile di vita sedentario sono i maggiori fattori di rischio di malattie cardiovascolari. Valori elevati di colesterolo e trigliceridi potrebbero determinare patologie molto preoccupanti come l’aterosclerosi.

Pertanto è molto importante assumere nella nostra alimentazione prodotti ricchi di vitamine e sali minerali che soddisfino i fabbisogni del nostro organismo. Contro cuore accelerato e debolezza diffusa ecco un dolce leggero carico di potassio e antiossidanti che a breve illustreremo. Il potassio è un minerale molto importante per il nostro organismo ed è coinvolto nella regolazione del ritmo cardiaco e nella contrazione muscolare. Una carenza di potassio potrebbe determinare debolezza, tachicardia e aritmie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di consumarne una porzione giornaliera di 3,5 grammi. Una dieta equilibrata è in grado di fornirci il contenuto esatto di cui ha bisogno il nostro organismo.

Contro cuore accelerato e debolezza diffusa ecco un dolce leggero carico di potassio e antiossidanti

Per apportare i giusti nutrienti al nostro organismo, si potrà cominciare dal mattino facendo una colazione sana e nutriente. Ad esempio bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore. La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, addirittura, secondo uno studio saltare la colazione potrebbe incidere negativamente sulla salute del cuore. A tal proposito, non molti sanno che questa comunissima abitudine a colazione può compromettere la salute del cuore. Saltare la colazione è controproducente anche per la linea, in quanto a pranzo ci renderà ancora più affamati e vulnerabili di fronte a cibi grassi.

Pertanto potremmo cominciare la giornata con una colazione a base di questo dolce leggero e pronto in pochissimi minuti, ovvero le crepes alla banana ricoperte di marmellata ai mirtilli. Per la loro preparazione occorreranno:

2/3 banane mature;

3 uova;

cannella a piacere;

marmellata di mirtilli.

Procedimento

Tagliamo le banane a rondelle, mettiamole in una ciotola abbastanza ampia e le schiacciamo con i rebbi di una forchetta. Successivamente nella stessa ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo la cannella e mescoliamo con una frusta. Nel frattempo scaldiamo una padella unta con un po’ di olio di semi e cominciamo a versare un cucchiaio della nostra pastella per la colazione. Facciamo cuocere a fuoco basso per qualche minuto e poi le giriamo dall’altro lato. A questo punto non ci resta che accompagnarle con la nostra marmellata di mirtilli. Un vero e proprio concentrato di antiossidanti in frigorifero per aiutare cuore e cervello a vivere a lungo. Una colazione sana e vitale per la nostra alimentazione ma anche per il nostro cuore.