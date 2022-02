Contro coliche addominali, meteorismo e pancia gonfia potrebbero aiutarci questi semplici e gustosi ingredienti

Non di rado, può capitare di soffrire di dolori addominali associati ad altri disturbi. Si tratta, spesso, di problematiche lievi di natura gastrointestinale, che a volte potrebbero provocare dolori forti ed improvvisi. Questi, dovuti a spasmi e contrazioni muscolari in corrispondenza di organi e visceri, potrebbero essere le coliche addominali.

Normalmente possono essere causate da ostruzioni intestinali, infiammazioni, stress, ansia, diete scorrette o intolleranze alimentari, per citarne alcune. I sintomi che potrebbero scaturirne, oltre ai dolori e agli spasmi, riguardano gonfiore, indurimento della parete addominale, febbre e diarrea in presenza di un’infezione, sudorazione e meteorismo.

Di solito, le coliche addominali non necessitano di particolari trattamenti: sono sufficienti, infatti, semplici rimedi, quali il riposo ed il calore, per alleviare il dolore. Sotto prescrizione medica, è anche possibile assumere antinfiammatori, antispastici o antibiotici qualora ci fosse un’infezione. In ogni caso, sarebbe opportuno consultare il proprio medico per avere una corretta diagnosi, specialmente nel caso di manifestazioni violente e particolarmente dolorose.

Come prevenire le coliche addominali

Per prevenire le coliche addominali o per evitare che si ripresentino, soprattutto se particolarmente predisposti a tali fastidi, è essenziale seguire uno stile di vita sano. Per prima cosa, è importante curare l’alimentazione che dovrebbe essere povera di grassi, fibre ed alimenti difficili da digerire. Da consumare con moderazione, specie se si soffre di aerofagia e meteorismo, sono le verdure a foglia larga e i legumi. Sono sconsigliate inoltre bibite frizzanti, caramelle e gomme da masticare. Per agevolare poi la funzionalità di stomaco ed intestino, sarebbe opportuno masticare lentamente e con cura. Oltre a questo, è fondamentale bere 2 litri di acqua oligominerale al giorno.

Un’altra accortezza, non meno importante, è quella di svolgere regolarmente una moderata attività fisica.

Contro coliche addominali, meteorismo e pancia gonfia potrebbero aiutarci questi semplici e gustosi ingredienti

Per alleviare i dolori di una colica e per scaldare l’intestino, è possibile usufruire di una spezia dal sapore e dall’odore forte ed intenso: il cardamomo. Si tratta di una spezia, che si presta a molti usi in cucina e alla preparazione di ottimi infusi. Grazie alle sue proprietà, infatti, è eccellente contro coliche addominali, meteorismo e pancia gonfia. Oltre ad essere ricco di vitamine, sali minerali ed antiossidanti, è utilissimo per le sue qualità carminative. Aiuterebbe, quindi, ad eliminare i gas dall’intestino e i dolori che ne conseguono come bruciori, spasmi, gonfiori e stitichezza.

Nelle erboristerie si possono acquistare piccoli baccelli essiccati, che all’interno hanno dei semini neri in cui sono concentrate tutte le proprietà benefiche del frutto.

Per la preparazione di una calda tisana, basta mettere un cucchiaino di baccelli di cardamomo, meglio se incisi con un coltellino, in una tazza di acqua. Versare il tutto in un pentolino e portare ad ebollizione per 5 minuti. A questo punto spegnere la fiamma, lasciare riposare per altri 5-7 minuti ed infine filtrare. Non resta che godere dell’azione benefica di questi semi, sotto una morbida coperta.