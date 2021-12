Le giornate ideali per molti dovrebbero trascorrere senza preoccupazioni legate al lavoro, ai soldi, agli impegni. Soprattutto, si dovrebbe stare in salute. Per un colloquio di lavoro, prima di un esame, prima di una visita medica o anche di un appuntamento con la persona di cui si è innamorati, può succedere di essere un po’ nervosi e ansiosi. Accade anche di non riuscire a prendere sonno o di dormire poco e, quindi, di svegliarci con un viso da far spavento, aumentando le preoccupazioni. Varie possono essere le cause dell’agitazione, spesso riconducibili a qualcosa di concreto da affrontare. Senza dubbio, se le manifestazioni si ripetono nel tempo e creano molto disagio, è bene consigliarsi col proprio medico.

Contro ansia, stress e insonnia questo metodo naturale potrebbe rilassare ed essere un valido aiuto

Ci sono momenti dell’anno, inoltre, in cui possiamo essere stressati per motivi piacevoli. Pensiamo alla preparazione di un viaggio, all’organizzazione di una festa o un evento, anche del matrimonio, oppure ai pranzi natalizi. Alla fine, dopo la fatica, si viene ripagati con relax e soddisfazioni. Un aiuto in molti casi si potrebbe trovare nei metodi naturali. Oltre alla classica tisana, i profumi sprigionati da alcuni olii essenziali potrebbero essere benefici, soprattutto quelli di lavanda e camomilla. Queste piante hanno molte proprietà e sono note da tempo per il loro effetto positivo contro l’agitazione. Vediamo come preparare uno spray rilassante per ambienti, soprattutto per la camera da letto.

Occorrente:

una boccettina con erogatore, tipo quelli da profumo;

50 ml di alcol;

acqua, meglio se demineralizzata;

olio essenziale di lavanda oppure di camomilla.

Versare nella boccettina l’alcol e l’acqua, poi aggiungere 3 o 4 gocce di olio essenziale di lavanda o camomilla, agitare e spruzzare nella stanza. Per un buon effetto contro l’insonnia, si può spruzzare questo profumo anche sotto al cuscino e sulle lenzuola, ma senza esagerare.

Altri metodi utili

Durante il giorno, se si accendono i termosifoni in inverno, si può mettere sopra di essi un contenitore di terracotta con la stessa miscela. Con il calore, l’acqua evaporerà e il profumo dell’olio essenziale si diffonderà nella stanza. Chi preferisce i bastoncini può mettere in un vasetto la stessa soluzione dello spray, magari riducendo il quantitativo di acqua, in modo da fare un’essenza più concentrata. Se non si hanno i bastoncini adatti, si può ovviare con quelli da spiedino.

