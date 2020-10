Coloro che vogliono avventurarsi nel mondo di lavoro in proprio devono affrontare tante sfide. A parte un’idea che funzioni, business plan e tanta voglia di farcela, ci vogliono le risorse economiche. Fortunatamente, in questo periodo storico così ostile per tanti, i neoimprenditori romani, possono richiedere un aiuto. Oggi parleremo del contributo fino a 2.500 euro con scadenza 31 dicembre. Ecco chi può farsi avanti.

La Camera di Commercio di Roma ha lanciato un bando per le startup 2020. Lo scopo è quello di supportare le idee imprenditoriali valide. In aggiunta, aiutare coloro che decidono di lanciare una start up a Roma e in Provincia.

Tra i passi da compiere, è quello di presentare l’idea del business, completa di marketing plan, piano organizzativo e piano economico-finanziario ai soggetti attuatori.

Chi sono i soggetti attuatori?

Sono centri di Assistenza Tecnica e centri Servizi per Artigianato aderenti all’iniziativa. È lì che bisogna recarsi per richiedere il preventivo per assistenza tecnica e fare la domanda di servizi di accompagnamento.

Sempre il soggetto attuatore che valuterà la validità dell’idea dell’impresa e nel caso di esito positivo trasmetterà alla Camera di Commercio la richiesta del contributo a favore dell’imprenditore.

Servizi di accompagnamento

Sono una lista di servizi utili per l’avviamento dell’impresa come la: scia, i rilevamenti tecnici, le registrazioni dei marchi, le iscrizioni agli Albi e tanti altri. La lista completa si trova all’interno del bando.

Il contributo sarà concesso direttamente ai soggetti attuatori.

Possono richedere il contributo fino a 2.500 euro con scadenza 31 dicembre, solo le nuove imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma.

Fondi a disposizione e le scadenze

Per tale iniziativa i fondi stanziati arrivano a 800.000 euro e con data di scadenza il 31 dicembre 2020. Le domande verranno acquisite in ordine cronologico. Nel caso di insufficienza di fondi il contributo verrà redistribuito in proporzione.

