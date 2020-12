Prevista la proroga delle scadenze del versamento dei contributi volontari INPS. I versamenti dell’intero anno 2020 possono essere pagati entro febbraio 2021. Quindi, il Governo ha considerato la difficile situazione economica e sanitaria che vive l’Italia. Tra le tante scadenze posticipate ha previsto anche i contributi volontari INPS dovuti dal periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. I contributi volontari INPS utili per la pensione e proroga delle scadenze sono validi ai fini pensionistici anche se pagati in ritardo. Bisogna considerare che il pagamento deve avvenire entro i due mesi successivi e non oltre il 28 febbraio 2021.

Cosa sono i contributi volontari?

I contributi volontari sono pagamenti che i lavoratori versano, su richiesta effettuata all’INPS, per coprire eventuali buchi contributivi. Questa tipologia di contributi è totalmente a carico del lavoratore ed è valida a tutti gli effetti pensionistici. Consentono di perfezionare il requisito contributivo richiesto aumentando l’importo dell’assegno pensionistico. In poche parole, sono validi sia per il diritto che per la misura.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

I contributi volontari sono utili per coprire periodi in cui il lavoratore (dipendente o autonomo) non svolge nessuna attività lavorativa. Oppure, ha richiesto un’aspettativa non retributiva o ha stipulato un contratto part-time (verticale o orizzontale).

Possono versare i contributi volontari i lavoratori che hanno almeno cinque anni di contributi versati, oppure devono avere tre anni di contributi versati precedenti alla domanda. L’INPS verifica i requisiti del lavoratore, e autorizza il versamento dei contributi volontari inviando il bollettini da pagare.

Contributi volontari INPS utili per la pensione e proroga delle scadenze

La normativa prevede che i contributi volontari versati oltre la scadenza sono nulli e devono essere rimborsati al lavoratore. Il termine di scadenza è normalmente il trimestre successivo al periodo a cui si riferiscono.

Con la proroga la scadenza del terzo trimestre 2020 scadente il 31 dicembre, è posticipata al 28 febbraio 2021. Nulla cambia per il quarto trimestre che scade il 30 marzo 2020.