Un focus per saperne di più sui contributi a fondo perduto fino a 8000 euro per l’acquisto di auto: dove.

Dopo Milano a cui abbiamo dedicato amplio approfondimento, ora è anche la volta di un’altra realtà italiana. Si sta parlando della possibilità di accedere a interessanti contributi locali, in caso di acquisto di auto. Vediamo quindi di concentrare l’attenzione su tipologia ed entità dei contributi locali, sulle modalità di utilizzo, sui soggetti potenzialmente richiedenti, e sui termini di presentazione della domanda. Anche perché i tempi, per predisporre il tutto, non sono lunghissimi. Concentriamo quindi ora l’attenzione sui contributi a fondo perduto fino a 8000 euro per l’acquisto di auto, dove!

Chi può fare richiesta

Al bando saranno ammesse le imprese, i professionisti e i cittadini in possesso di determinati requisiti, come da bando a cui si rimanda per ogni specifico dettaglio. In linea generale, si anticipa già che tra i beneficiari del contributo rientrano: le micro, piccole e medie imprese, nonché le imprese artigiane. Segue la categoria dei professionisti dei tassisti e dei cittadini dell’Aquila. La costante che accomuna tutti i richiedenti è che siano comunque legati alla città dell’Aquila e delle frazioni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Entità del contributo

Ora vediamo di capirne di più in merito a questi “contributi a fondo perduto fino a 8000 euro per l’acquisto di auto: dove”. L’entità dell’importo massimo erogabile è pari al 30% del costo totale del veicolo ad alimentazione elettrica. Questo valore, è espressamente scritto, non può superare comunque la cifra di 8000 euro per i titolari di partita IVA che accedono al contributo. In caso invece di privati cittadini, la soglia limite fissata è quella di 4000 euro. Va altresì segnalato che il suddetto contributo non è cumulabile con altri incentivi, concessi da altri soggetti pubblici, per gli stessi costi ammissibili. Fa eccezione l’ecobonus statale per l’acquisto e la rottamazione.

Modi di utilizzo del contributo

L’acquisto del nuovo autoveicolo può essere effettuato anche tramite contratto di leasing finanziario, ma anche con la seguente forma di finanziamento. Vale a dire, con un finanziamento in cui il maxi anticipo sia di importo almeno pari all’ammontare del contributo richiesto. Quanto al resto, c’è amplia discrezionalità, nel senso che l’acquisto potrà essere effettuato in qualunque concessionaria, purché con sede legale o operativa nel territorio nazionale.

Autoveicolo da acquistare

Il contributo, come da bando, è valido per l’acquisto di qualsiasi tipo di veicolo a motore elettrico esclusivo. Per cui vanno escluse le tipologie di mezzi “ibridi”. Inoltre l’autoveicolo che si andrà ad acquistare dovrà necessariamente essere intestato alla medesima impresa o persona fisica che richiede il contributo. E’ fissato anche un limite di mantenimento della proprietà del mezzo in capo allo stesso soggetto, persona fisica o giuridica, per almeno 5 anni dall’acquisto. Ciò deve intendersi a pena di decadenza del beneficio, con relativa revoca della contribuzione.

Termine e condizioni di ammissione

Sono considerati ammissibili gli investimenti i cui ordini di acquisto siano stati effettuati tra maggio e agosto 2020. La data di scadenza del bando è fissata al 31 agosto 2020, salvo proroghe o estensioni di validità del suddetto Bando. In caso di estensione temporale, è già previsto che i termini e le condizioni del bando possano prorogarsi in ragione degli ulteriori finanziamenti. In tal caso, sarà anche possibile procedere con l’integrazione dei beneficiari dei contributi.

Comunque, in caso di richieste di contribuzione superiori allo stanziamento di risorse, verrà creata pure una lista di attesa. Lista che avrà validità fino al 31 dicembre 2021. Per cui, chi fosse intenzionato all’acquisto di un auto con le caratteristiche sopra descritte, e avesse anche i requisti soggettivi per fare richiesta di contribuzione, meglio che si attivi. Proprio in ragione di questa ulteriore chance, data dalla possibilità di venire inseriti in lista di attesa, con una decadenza ben superiore all’imminente data di scadenza del bando.