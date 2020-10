Ecco quali sono i contributi a fondo perduto fino a 4.000 euro per professionisti e micro piccole e medie imprese.

Con decreto dirigenziale n.15380 del 29 settembre 2020, la Regione Toscana ha approvato il bando che stanzia contributi a fondo perduto per un ammontare di 1 milione di euro. L’apertura delle domande da parte degli aventi diritto è stata rinviata al 15 ottobre 2020 ore 9:00, fino ad esaurimento delle risorse. Gli aiuti di tipo regionale si rivolgono alle imprese, così come di seguito evidenziate. Vediamo quindi ora, nel dettaglio, come operano questi contributi a fondo perduto fino a 4.000 euro per professionisti e micro, piccole e medie imprese.

Chi sono i beneficiari

Il bando si rivolge sostanzialmente alle imprese della filiera del turismo. In particolare, alle agenzie di viaggio, guide turistiche e a chi opera nel sistema dei collegamenti (taxi, noleggio con conducente, noleggio bus). Pertanto possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, nonché i professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale nel territorio della Regione. I settori economici debbono inoltre rientrare all’interno dei seguenti codici Ateco Istat:

a) 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

b) 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;

c) 93.19.92 Attività delle guide alpine;

d) 49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente;

e) 49.39.09 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

Ammontare degli aiuti

Gli aiuti saranno erogati nella forma di contributi a fondo perduto. Il prerequisito per beneficiare degli aiuti regionali è il seguente. Vale a dire l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dall’1 maggio 2020 al 31 agosto 2020, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al seguente lasso di tempo. Cioè del periodo che va dall’1 maggio 2019 al 31 agosto 2019. In buona sostanza, l’agevolazione sarà calcolata in base alla riduzione di fatturato e di corrispettivi registrati tra il 2019 e il 2020. Il calcolo dell’ammontare da erogare verrà fatto applicando le seguenti percentuali e nel rispetto delle seguenti soglie:

a) 20% per microimprese e professionisti, con contributo minimo di 1.000 euro (anche qualora il 20% della riduzione di fatturato e corrispettivi fosse inferiore all’importo di 1.000 euro) e massimo di 3.000 euro;

b) 15% per tutte le altre imprese, con contributo minimo di 2.000 euro (anche qualora il 15% della riduzione di fatturato e corrispettivi fosse inferiore all’importo di 2.000 euro) e massimo di 4.000 euro.

Procedura di presentazione della domanda

La richiesta di agevolazione deve essere redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Quanto alla tempistica, come anticipato, il sistema sarà attivo a partire delle ore 9:00 del 15 ottobre 2020. Mentre il termine ultimo è il 15 novembre 2020 alle ore 23:59. Le istruzioni utili al rilascio delle credenziali sono invece disponibili al seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi. Per tutte le altre informazioni, si rimanda al bando di cui al link evidenziato poco sopra. Ecco dunque quali sono i contributi a fondo perduto fino a 4.000 euro per professionisti e micro piccole e medie imprese.