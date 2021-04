La zona del contorno occhi è una delle parti più delicate del nostro viso. Gli agenti atmosferici, l’inquinamento, lo stress, l’età, e tanti altri fattori, incidono inevitabilmente sul nostro organismo. I risultati più evidenti che possiamo notare sono quegli antiestetici segni del tempo: stiamo, ovviamente, parlando delle tanto odiate rughe e macchie della pelle.

Le cremine delle pubblicità promettono miracoli che, spesso, non si realizzano nella realtà. E l’unico risultato è l’amarezza data dalla spesa economica rivelatasi inutile. È per questo motivo che bisogna provare gli aiuti che è la natura stessa a fornirci. Stiamo vivendo nella stagione del tripudio delle piante: colorate, aromatiche, rampicanti, grasse, di tutti i tipi.

E sono proprio le piante che possono aiutarci a combattere i segni del tempo. Spesso i rimedi naturali si rivelano anche più efficaci di quelli artificiali e, oltretutto, sono anche più economici, il che non guasta mai.

Le piante aromatiche, ad esempio, non sono utilizzabili solo ed esclusivamente in cucina. Sono molto utili anche nella cura del corpo. In particolare, esiste una pianta aromatica molto diffusa nei giardini e sui balconi, che restituisce risultati molto efficaci nella lotta contro le rughe della zona occhi. Contrastiamo le rughe del contorno occhi grazie a questo rimedio impensabile che potrebbe trovarsi proprio in casa nostra. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Non solo col burro

Il rimedio di cui stiamo parlando è la salvia. Questa è una pianta aromatica molto amata e diffusa. Solitamente si usa per insaporire cibi e pietanze, o per condire i ravioli col sughetto tipico con il burro, ma non solo. Gli usi alternativi della salvia sono davvero tanti.

Ad esempio, quest’aromatica è molto utilizzata nella cosmesi. Questo perché ha un grande potere: è ricca di antiossidanti. Queste sostanze sono in grado di proteggere la nostra pelle dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento e, quindi, delle tanto odiate rughe o macchie cutanee.

Una pianta ricca di nutrienti

Oltre agli antiossidanti, la salvia è una pianta ricca di vitamina A e di calcio. Grazie a queste proprietà, aiuta le cellule della nostra pelle a rigenerarsi quotidianamente, contrastando la formazione dei segni del tempo.

Come utilizzarla

Per sfruttare i benefici cosmetici di questa pianta, basterà utilizzare 1-2 gocce di olio essenziale di salvia, diluita in una crema contorno occhi o in un olio vettore. Questa soluzione andrà massaggiata delicatamente sul contorno occhi. Provare per credere!

Altri impieghi nella cura del corpo

La salvia è sfruttata anche per lo sbiancamento dei denti, e anche come deodorante. Inoltre è utile anche per la cura di sintomi influenzali, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche.

Impariamo a sfruttare gli aiuti che la natura ci fornisce. Contrastiamo le rughe del contorno occhi grazie a questo rimedio impensabile che potrebbe trovarsi proprio in casa nostra. Ancora una volta, i rimedi più naturali si rivelano anche i più efficaci.

