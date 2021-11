Alla base di uno stile di vita salutare, oltre all’attività fisica, c’è sicuramente un’alimentazione corretta. Infatti, i cibi che consumiamo sono ricchi di proprietà che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Se, ad esempio, abbiamo alti livelli di colesterolo cattivo, gli esperti suggeriscono di integrare la nostra dieta con alcuni elementi come legumi e verdure. Infatti, avevamo già visto come preparare un piatto d’autunno cremoso a base di ceci e castagne che potrebbe abbattere i livelli di colesterolo e trigliceridi. Oggi invece contrastiamo il colesterolo con questa ricetta cremosa pronta in pochi minuti.

Ingredienti

150 g pasta;

2 zucchine;

1 lattina di ceci;

½ cipolla;

3 cucchiai olio extravergine di oliva;

1 spicchio aglio;

basilico;

menta;

sale;

pepe.

Contrastiamo il colesterolo con questa ricetta cremosa pronta in pochi minuti

Come sempre, il primo passaggio della preparazione della pasta è mettere l’acqua a bollire. Ricordiamoci di non salarla direttamente per non allungare i tempi di cottura. Se poi vogliamo accorciare ulteriormente i tempi, possiamo ricorrere anche ad altri stratagemmi intelligenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Nel frattempo, dedichiamoci al condimento della nostra pasta. In una padella capiente versiamo filo d’olio insieme all’aglio schiacciato e alla cipolla tritata. Facciamo imbiondire gli ingredienti a fiamma bassa mentre prepariamo le zucchine. Per una pasta per due persone utilizziamo circa una zucchina media a testa. Laviamole e tagliamole a dadini, per poi metterli in padella. Togliamo l’aglio e facciamo cuocere il tutto per altri 5 minuti a fiamma media. Aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo la menta a piacere. Non distraiamoci troppo però, perché le zucchine e le erbe bruciate possono diventare facilmente amare.

Adesso l’acqua dovrebbe essere arrivata a ebollizione e possiamo quindi mettere il sale e versare la pasta. È arrivato il momento di aggiungere i ceci in padella per completare il condimento. Continuiamo la cottura per altri 5 minuti a fiamma bassa e poi preleviamo circa 5 cucchiai di ceci e verdure. Per aggiungere cremosità e un contrasto di consistenze li possiamo frullare insieme a qualche fogliolina di basilico e a qualche cucchiaio di acqua di cottura.

Scoliamo la pasta e versiamola in padella, aggiungendo anche la crema fresca e fragrante che abbiamo appena realizzato. Assaggiamo un’ultima volta e, se necessario, aggiungiamo sale e pepe.