L’alimentazione può essere una grande alleata quando si parla di salute. Infatti, i cibi che scegliamo di mettere in tavola potrebbero aiutarci a risolvere diversi problemi che riscontriamo nella vita di ogni giorno. Basti pensare, per esempio, che ci sono alcuni piatti che potrebbero aiutarci se, come a molti di noi sta già accadendo, ci sentiamo spossati durante il periodo estivo. Altra situazione molto comune, poi, è una carenza di ferro che alcuni non riescono a combattere. E, in questo caso, ci sono certamente e senza ombra di dubbio alcuni cibi che potrebbero darci una mano consistente.

La carenza di ferro potrebbe essere combattuta con l’alimentazione e con delle scelte adatte a proteggere la nostra salute

Ci sono diversi alimenti che sicuramente potrebbero aiutarci qualora dovessimo riscontrare un simile problema. Pollo e noci, per esempio, sono 2 cibi ricchi di ferro che potrebbero aiutare a contrastarne la carenza e che potrebbero essere sfruttati al meglio. Nella lista, poi, proprio come riportano gli esperti di Humanitas, ritroviamo anche i deliziosi pistacchi. Si tratta di 3 alimenti piuttosto comuni, non difficili da assemblare e, in particolar modo, facilmente reperibili. Se non sappiamo come cucinarli, ci sono alcune ricette deliziose che potremmo mettere in tavola e che sicuramente ci faranno venire l’acquolina in bocca.

Contrasterebbero la carenza di ferro questi 3 alimenti portentosi che ci faranno sognare e creeranno una festa nel palato

Per assemblarli in modo gustoso, per esempio, procuriamoci:

2 fette di pollo;

50 g di farina;

1 cucchiaio di noci;

1 cucchiaio di pistacchi;

olio extravergine di oliva;

sale.

Tagliamo e puliamo le fette di pollo, rendendole il più sottili possibile. Passiamole nella farina, facendo attenzione a non farne attaccare una quantità eccessiva. Ora, prepariamo una padella con un goccio di olio extravergine di oliva e mettiamo su un fornello con fiamma bassa. Aggiungiamo le fettine di pollo e un po’ di sale. Intanto che la carne cuoce, occupiamoci di tritare sia noci che pistacchi, versandoli in padella quando la carne sarà ormai pronta.

Quando avremo assemblato tutti gli ingredienti impiattiamo, aggiungendo un’altra manciata di noci e pistacchi e aggiustando di sale e olio. Dunque, contrasterebbero la carenza di ferro questi 3 alimenti utili. Ovviamente, prima di inserire questi alimenti nel nostro piano alimentare, confrontiamoci sempre con il nostro medico di fiducia. Questa ricetta non sostituisce il parere di un esperto, soprattutto di uno che conosce la nostra situazione nello specifico e che potrà dirci se questi cibi sono adatti alla nostra situazione.

