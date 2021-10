La frutta e la verdura di stagione, si sa, hanno sempre una marcia in più.

Consumare frutta e verdura di stagione, infatti, vuol dire assaporare il sapore più buono e autentico dei cibi e arricchirsi di nutrienti davvero preziosi per la salute. Basti pensare a questi frutti tondi e simpatici che aiuterebbero ad abbassare il colesterolo cattivo e i trigliceridi.

In questa stagione, in particolare, è disponibile un frutto che apporta davvero tantissimi benefici sull’organismo. Questo frutto riuscirebbe a rallentare l’invecchiamento e sarebbe in grado, addirittura, di ridurre il rischio di tumori. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Contrasterebbe tumore e invecchiamento e aiuterebbe il sistema muscolare questo amatissimo frutto di stagione

Gli esperti continuano a ripeterlo ed è fondamentale per la nostra salute. Ogni giorno, infatti, dovremmo portare sulle nostre tavole almeno 2 porzioni di verdura e 3 di frutta.

Frutta e verdura, infatti, sono fondamentali per la nostra salute. Basti pensare a questo prezioso ortaggio che potrebbe aiutarci a combattere l’influenza e che ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

Un altro alimento che non dovrebbe mancare nei nostri carrelli in questo periodo dell’anno è l’uva. Questo frutto dolce, infatti, è ricco di vitamine e sali minerali molto utili per la nostra salute.

Benefici contro tumori e a livello cognitivo

Come riporta una famosa ricerca scientifica, l’uva avrebbe un potere antiossidante e antinfiammatorio, utilissimo per il nostro organismo, ma non è tutto. I nutrienti presenti nell’uva, infatti, sarebbero addirittura in grado di contrastare i tumori e l’invecchiamento. Senza contare che ne beneficerebbe anche il sistema cardiovascolare.

Ecco perché contrasterebbe tumore e invecchiamento e aiuterebbe il sistema muscolare questo amatissimo frutto di stagione. In più, secondo alcuni studi, il consumo di uva sarebbe associato anche a benefici a livello cognitivo.

Attenzione in questi casi

Bisogna, però, fare attenzione a consumare uva in alcuni casi. Infatti, questo frutto potrebbe interferire con farmaci come anticoagulanti e antiaggreganti. A tal proposito, chi assume anticoagulanti o farmaci per la pressione dovrebbe fare attenzione a questa spezia.

La curiosità in più

Pochi lo sanno ma, secondo le regole del galateo, l’uva andrebbe mangiare in un modo ben specifico. In sostanza, si dovrebbe tenere il grappolo a sinistra e, con la destra, andrebbero staccati gli acini. In generale, comunque, tutta la frutta andrebbe mangiata con la forchetta, esclusa, oltre l’uva, tutta la frutta a guscio.